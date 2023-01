Presidente de Venezuela presenta su memoria y cuenta del 2022 ante la AN

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó este jueves la memoria y cuenta de la gestión correspondiente al año 2022 ante la Asamblea Nacional (AN), destacando el proceso de transformación que ha alcanzado el país.

Durante su intervención ante representantes de los Poderes Públicos, regionales, municipales y sectores de la población, el jefe de Estado reiteró que se encontraba ante el poder legítimo de la AN de Venezuela, electa en 2020 e instalada en 2021. "No existe otra, lo demás es una farsa montada como parte de una agresión política, económica, financiera, energética, diplomática" contra el país, acotó y añadió que "no existe ni las cenizas de la antigua AN" electa en 2015.

El mandatario rememoró momentos históricos, caracterizados en etapas, que ha vivido el pueblo venezolano desde hace décadas, enfrentando diversas adversidades para lograr un cambio en el país que abriera el camino a un nuevo proyecto liderado por el comandante Hugo Chávez, mediante la vía electoral con el triunfo obtenido en 1998.

El presidente Maduro resaltó el liderazgo del comandante Chávez en el país, en la región y en el resto del mundo, afirmando que se sienten orgullosos del proceso revolucionario que nació del pueblo, del voto popular.

Además, enfatizó que se ha logrado enfrentar y resistir las formas de expresión de la extrema derecha de manera democrática para acabar con los intentos de desestabilización, pues el pueblo venezolano quiere paz para recuperarse y avanzar en su desarrollo. "En una batalla bravía, Venezuela ha sabido defender su Constitución", dijo.

Por otra parte, recordó el impacto que ha generado en la población las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos (EE.UU.) y sus aliados, derrotando intentonas golpistas gracias al respaldo y compromiso del pueblo venezolano; enfrentado una guerra económica palmo a palmo así como una guerra enérgética.

Proceso de transformación venezolana

El jefe de Estado indicó que actualmente viven una cuarta etapa del proceso histórico de transformación venezolana. "Hoy estamos aquí en este lugar seguros absolutamente y con la certeza de que Venezuela tiene toda la fuerza para consolidarse en los caminos de recuperación futura y eso amerita mucha unión", aseveró.

Explicó la importancia de la unión para derrotar los efectos de las sanciones y del bloqueo "que siguen siendo brutales", afirmando que nadie debe involucrarse en los asuntos internos de los venezolanos, pues el pueblo es el que debe tomar las decisiones para el bienestar del país suramericano.

Asimismo, expresó la necesidad de hacerle llegar un mensaje al Gobierno de EE.UU. para indicar que "no queremos más sanciones, ya basta de persecución económica y financiera", instando a que se le otorgue a Venezuela libertad en estos sectores. "Hemos aprendido a hacer muchísimo con poquísimo, hemos aprendido a hacer mucho más con menos", dijo.

El presidente Maduro precisó que la guerra que se ha emprendido es contra el pueblo, el país y su intento de construir de manera soberana su propio modelo político y social, teniendo 927 sanciones impuestas, así como el secuestro y robo de activos que son necesarios para invertir en el bienestar de la población.

Según las cifras obtenidas, medidas coercitivas ilegales contra Venezuela han estado dirigidas principalmente a organismos del Gobierno Nacional en un 42 por ciento; a la industria petrolera en 18,7 por ciento; a la economía y finanzas en un 17 por ciento, así como al sector privado en un 7 por ciento.

Detalló que Venezuela tuvo una pérdida de ingresos brutos de 232.000 millones de dólares como consecuencia las sanciones ilegales, siendo un daño patrimonial de unos 642.000 millones de dólares. Además, acotó que se estima que "el imperialismo y sus lacayos le robaron a Venezuela 411 millones de dólares por día, un robo criminal".

Por otra parte, destacó la importancia de valorar el esfuerzo que se ha implementado en defender los derechos sociales del pueblo, su bienestar, por lo que es necesario que todos los sectores políticos del país encuentren una meta común y "decir en una sola voz basta ya de sanciones. Gobierno de Joe Biden levanta ya todas las sanciones".

Avance en la recuperación del país

Pese a las sanciones, el Ejecutivo comentó que el año 2022 comenzó a dar señales de crecimiento de la economía productiva, acotando que se ha insistido en la necesidad de construir una economía postpetrolera, diversa, autosustentada e independiente, asegurando que confía plenamente en las fuerzas productivas venezolanas "en todas sus formas".

�� La producción alimentaria presentó un ascenso sustancial, producto del esfuerzo conjunto de sectores públicos y privados. pic.twitter.com/fW3JW7ICFJ — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) January 12, 2023

"Venezuela ha tenido un crecimiento en el año 2022 por encima del 15 por ciento del Producto Interno Bruto, el mayor crecimiento económico de América Latina y del Caribe", resaltó.

Comentó que en 2022 hubo un incremento sustancial en la producción nacional alimentara, específicamente en rubros como aceite, arroz, azúcar, café, carne de bovino, embutidos, leche, pollo, pasta alimentaria, entre otros.

�� Dentro del sector industrial, durante el año 2022, también se evidencia un aumento significativo de la producción en papel (molino y corrugado), neumáticos, calzado, lubricantes, acumuladores y envanses. pic.twitter.com/mNacWzYu8B — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) January 12, 2023

De igual forma, se ha evidenciado un aumento en la produción correspondiente del sector industrial, entre ellos en productos como neumáticos, calzado, lubricantes, acumuladores y envanses.

Por otro lado, precisó que también se registró un incremento sustancial en depósitos de ahorristas, mientras que en el mes de noviembre el crédito tuvo un aumento de 112 por ciento, pasando de 163 millones de dólares a 724 millones de dólares.

�� Las importaciones presentan un crecimiento del 106%, pasando de 3.979,3 millones de dólares en 2021 a 8.194,5 millones de dólares en 2022 pic.twitter.com/jwBbW4ZHAt — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) January 12, 2023

Con relación a las exportaciones no tradicionales, explicó que se reportó un crecimiento de 151,6 por ciento; las importaciones tuvieron un incremento del 106 por ciento, pasando de 3.979,3 millones de dólares en 2021 a 8.194,4 millones de dólares en 2022.

Otro punto planteado fue que al cierre del 2022, Venezuela totalizó cerca de 500.000 emprendimientos e hizo especial mención al protagonismo de la mujer en los nuevos métodos de desarrollo económico y productivo. También abordó las perturbaciones registradas en la tasa cambiaria, asegurando que "estamos conscientes y actuando" para estabilizar el mercado y "torcerle el brazo a la inflación como lo hicimos en buena parte de 2021 y 2022".

El presidene Maduro resaltó que se cumplió la meta trazada para la construcción de unas 500.000 viviendas, llegando al hito de las 4.400.000 entregadas mediante la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV); se otorgaron más de 1.237.100 títulos de tierra urbana.

También se rehabilitaron 235.651 viviendas a través de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y fueron recuperados 3.745 espacios públicos en el territorio nacional con la Gran Misión Venezuela Bella.

De cara a este 2023, el jefe de Estado anunció seis líneas de trabajo que guiarán las acciones del Gobierno venezolana, siendo estas consolidar el crecimiento económico con igualdad, expandir la protección social, ampliar la presencia del poder popular, consolidar la seguridad integral de la nación y garantizar la justicia, avanzar en la independencia integral y la descolonización de Venezuela, consolidar la Patria Grande.

El mandatario cumplió con lo establecido en el artículo 237 de la Constitución de Venezuela que hace referencia a que “dentro de los diez primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional, en sesiones ordinarias, el presidente o presidenta de la República presentará cada año personalmente a la Asamblea un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior”.