Sondeo: Nicolás Maduro lidera intención de voto para el 28J

La encuestadora Insight presentó los resultados de un reciente sondeo realizado de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela, indicando que el mandatario Nicolás Maduro es el candidato que lidera la intención de voto con un 52,24 por ciento.

"Los encuestados muestran clara preferencia por el candidato Nicolás Maduro con más de un 52,2 por ciento. Porcentaje que triplica al candidato de oposición con mayor preferencia dentro de la encuesta", refiere Insight.

De acuerdo con los datos, el jefe de Estado venezolano lleva una ventaja de 36,31 puntos porcentuales, mientras que un 16,08 por ciento de los consultados no sabe o no respondió.

Los datos revelaron que con un 15,93 por ciento está el candidato Edmundo González, seguido de Daniel Ceballos con un 5,89 por ciento, Claudio Fermín con el 2,8 por ciento, Benjamin Rausseo tuvo 1.97 por ciento, Javier Bertucci con 1.85 por ciento, Antonio Ecarri con 1.55 por ciento, José Brito tuvo 0.79 por ciento, Luis Eduardo Martínez con 0.47 por ciento y Enrique Márquez con 0.43 por ciento.

Foto: Encuestadora Insight

Otra información aportada por la encuestadora Insight es que el chavismo se mantiene como la primera fuerza política del país con un 47 por ciento de respaldo, la oposición cuenta con un 19 por ciento y un 15 por ciento de los encuestados expresó que no tenía ninguna preferencia. Además, un 19 por ciento manifestó que no sabe o no respondió.

Con relacion a la disposición de acudir a sufragar, la encuesta precisó que el 61 por ciento de los consultados irá a votar y un 17 por ciento no está seguro, mientras que un 16 por ciento no sabe o no respondió y el 6 por ciento no participará.

La muestra para la encuesta fue de 2.600 personas a nivel nacional y se realizó entre los pasados días 25 al 28 de abril.