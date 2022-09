Estudiantes uruguayos anuncian continuarán ocupación de centros

Los gremios de estudiantes uruguayos que han mantenido durante varias semanas la ocupación de liceos y otros centros educativos, anunciaron que continuarán con esa medida de fuerza porque sus demandas no fueron respondidas.

Según el dirigente de formación docente, Lucas Valassi, las negociaciones ya son un triunfo para los estudiantes “porque las autoridades hasta ahora habían estado cerrando un poco el diálogo".

No obstante, el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva dijo que “pedimos argumentos de por qué no están de acuerdo con los cambios y se nos dijo que será en otra instancia".

Otra vez, y como durante toda la semana pasada, estudiantes de secundaria de Uruguay se movilizan en sus centros de estudio en rechazo a la reforma educativa impuesta por el gobierno y exigen diálogo con las autoridades. @teleSURtv pic.twitter.com/0JAeC5gv2i — Mateo Grille (@mateoteleSUR) September 12, 2022

Por su parte, Valassi aseguró que continuarán con las medidas de ocupación porque entienden que es la manera que tienen para detener una formación educativa en las que no están dadas las condiciones para que se implemente porque no ha habido suficiente discusión. "Nos llevamos un grado de decepción porque no ha habido tantas respuestas con propuestas", lamentó. Pero, recalcó que están comprometidos "a seguir con el diálogo y con estas instancias".

En la mesa de negociación de este lunes, estudiantes reiteraron pedido de que la reforma educativa se postergue a 2024; sin embargo, el presidente del Codicen lo desestimó.

Al mismo tiempo, el presidente del Frente Amplio (izquierda), Fernando Pereira, se refirió a la reforma educativa que el Gobierno pretende llevar adelante y sobre las cuales señaló que las iniciativas de Lacalle Pou “tienen un problema de precariedad: el presupuesto destinado a la educación”.

De acuerdo al dirigente izquierdista, “Uruguay no va a poder descentralizar más educación terciaria porque no le dieron los recursos. Uruguay no va a tener mayor cantidad de liceos, como nos prometieron, 135. Hay 29 que son todas transformaciones de liceo, creaciones muy pocas”.

Algunos liceos ocupados por los estudiantes fueron desalojados por fuerzas del Ministerio del Interior uruguayo hace dos semanas.