En Uruguay afectado el sector hotelero por Covid- 19

El intendente del poblado de Maldonado en Uruguay, Enrique Antía, declaró a medios locales este viernes que la actividad turística ha sido golpeada por la pandemia de la Covid- 19 .“Es una temporada muy mala con mucha falta de trabajo para nuestra gente. Hay sectores como el hotelero que están en la lona”, subrayó el político uruguayo.

Asimismo refirió el alcalde que emprendimientos económicos que tenían 80 porciento de ocupación antes que comenzara la pandemia en 2019 que se registrara el primer caso de coronavirus en China, hoy no tienen ni 15 porciento.

“La gente está resignada a que la temporada ya está jugada y que lo importante es que venga la vacuna y que la próxima temporada nos salve, a los que lleguen, porque muchos no van a llegar”, precisó el funcionario público.

| Último informe sobre #coronavirus #COVIDー19 en Uruguay correspondiente al 15 de enero |



Hoy se llevaron a cabo 8.792 análisis y se detectaron 957 nuevos casos de Coronavirus COVID-19. pic.twitter.com/fyTCc2ECSE — MSP - Uruguay (@MSPUruguay) January 15, 2021

Además precisó Enrique Antía que “todo lo que se tenga que hacer para ayudar a la comunidad, nosotros desde el alcance de la intendencia vamos a hacerlo. Todo lo que se pueda hace desde el gobierno nacional, vamos a pedir que se haga”.

Aunque subrayó que lo que se le debe pedir al gobierno “siempre con una línea de racionalidad, no vamos a pedir cosas que no se puedan hacer, ahí está el punto de equilibrio. Hay que hacer un equilibrio entre cómo ayudo y cómo no me fundo”.

Según declaraciones del Ministerio de Salud en Uruguay desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo se han registrado 30.946 casos positivos confirmados de coronavirus en ese país.