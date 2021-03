Tribunal Supremo de Brasil declara que juez Moro actuó con parcialidad contra Lula

2ª Turma reconhece parcialidade de ex-juiz Sérgio Moro na condenação de Lula no caso Triplex. Por decisão majoritária, colegiado entendeu que Moro agiu com motivação política na condução do processo do ex-presidente Lula na 13ª Vara Federal de Curitiba. https://t.co/OkKfPa8nmT