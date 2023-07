Líder progresista tailandés pierde votación para primer ministro

The voting for the prime minister position has concluded, and the unofficial results so far are as follows:



- 323 votes in favor of Pita (13 senators)

- 182 votes against

- 198 abstentions#Thailand #ประชุมสภา #โหวตนายก #เลือกนายก #ม็อบ13กรกฎา66 pic.twitter.com/1YmUU68J3J