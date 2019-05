¿Quiénes serán los posibles sucesores de May en Reino Unido?

Tras la dimisión de la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, este viernes, se abrió el campo de especulaciones sobre quién podría ser su próximo sucesor (ra) a ocupar su puesto en el Downing Street y como líder del Partido Conservador y Unionista.

"Lo intenté tres veces pero no pude lograrlo, he sido la segunda primera ministra pero seguramente no seré la última, (sólo) doy gracias por la oportunidad de haber servido a un país al que amo", con estas palabras May informó que estará en su cargo hasta próximo 7 de junio y abrió paso a sus legatarios.

Al menos seis candidatos han mostrado su interés mucho antes que May anunciara su dimisión formal, por lo que aquí te presentamos un breve perfil de los posibles sucesores.

Posibles sucesores de May

Boris Johnson, el exministro de Exteriores británico es actualmente según las encuestas el favorito para suceder a May, él ha indicado en varias ocasiones que se encuentra interesado en ocupar el cargo.

Fue uno de los grandes responsables de la victoria del brexit en el referendo de junio 2016, es caracterizado como una persona hábil y carismática.

Boris Johnson. Foto: Reuters

Andrea Leadsom de 56 años, fue secretaria de Estado de Energía y ardua defensora de la Salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), dimitió a su cargo el pasado miércoles como líder de la Cámara de los Comunes tras no apoyar el último plan presentado por May.

Andrea Leadsom. Foto: Reuters

Michael Gove de 51 años de edad, es ministro de Medio Ambiente y firme garante del brexit en el Gobierno de May. Fue el ayudante de Boris Johnson durante la campaña del referendo. Podría ser elegido gracias a la flexibilidad de sus posiciones.

Michael Gove. Foto Reuters

Dominic Raab de 45 años, es un defensor del divorcio entre el bloque europeo y Reino Unido, fue brevemente ministro para el brexit entre julio y noviembre de 2018, dimitió a su cargo tras considerar que el acuerdo negociado por May con la Unión Europea es "malo para la economía y democracia" de su país.

Dominic Raab. Foto Perfil

Sajid Javid de 49 años de edad, fue exbanquero de negocios, en abril de 2018 ocupó su cargo como ministro del Interior. Sería la cara de un Reino Unido moderno y multicultural. “Nunca hay que decir nunca”, declaró recientemente tras ser cuestionado de si estaba interesado en el cargo.

Sajid Javid. Foto Reuters





Jeremy Hunt de 52 años de edad, exempresario que ha dirigido por seis años el Servicio Nacional de Salud británico. En principio defendió la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, y luego cambió su postura al señalar que la actitud de Bruselas se tornó arrogante durante las negociaciones. Asumió la cartera de Exteriores tras la renuncia de Boris Johnson y es firme apoyo para la actual premier, Theresa May.