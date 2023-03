Presidente Brahim Ghali: pueblo saharaui defenderá su dignidad

El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, expresó este martes que el pueblo de su país seguirá defendiendo su dignidad.

En entrevista exclusiva para teleSUR, durante el programa Es Noticia, indicó que "hay un silencio cómplice sobre lo que el pueblo saharaui está padeciendo (...) pero no afectará nuestra voluntad. El pueblo saharaui seguirá defendiendo lo suyo, seguirá defendiendo su dignidad".

"Marruecos invadió un territorio ajeno después de una lucha de liberación contra el colonialismo español. El día que hemos impuesto al Gobierno español la voluntad del pueblo saharaui y hemos entrado en negociaciones para que España pasara la soberanía a quien le pertenece, que es el pueblo saharaui, hemos sido objeto de una traición de nuestros vecinos", rememoró.

El mandatario resaltó que el pueblo saharaui está más que nunca apegado a sus derechos ya que desean vivir libres, dignos e independientes y acotó que "Marruecos cuenta con la complicidad de incluso miembros permanentes del Consejo de Seguridad (de la Naciones Unidas) que se han alineado a la injusticia".

"El pueblo saharaui desde el inicio dijo que un plan de autonomía con Marruecos lo rechaza frontalmente. Marruecos no puede ofrecer lo que no le corresponde, el Sahara no es marroquí para que nos ofrezca una autonomía. Este es un territorio diferente y separado de Marruecos como valoró el dictamen del Tribunal de Justicia europeo, territorio distinto y separado, y Marrueco no cuenta con ninguna soberanía sobre ese territorio ni está considerado por Naciones Unidas como potencia administradora", enfatizó.

Además, recordó que el 13 de noviembre de 2020 Marruecos rompió el cese al fuego. "De nuevo, en menos de 48 años, el pueblo saharaui se vio obligado a retomar las armas para defender su dignidad", dijo.

"Rompieron el cese al fuego, ocuparon nuevos territorios, de los territorios liberados, entonces nos vimos obligados a retomar las armas y hoy día estamos en guerra, estamos combatiendo (...) No es que somos amantes de la guerra, todo lo contrario, somos un pueblo pacífico, que busca la solución pacífica y una convivencia con todos nuestros vecinos, incluido el pueblo marroquí, pero lamentablemente hasta el momento no existe esa voluntad política de nuestro enemigo", destacó.

El presidente aseguró que el propósito de Marruecos es "imponer su voluntad de ocupación y de expansionismo a la voluntad de nuestro pueblo, cosa que no se va a lograr. Son 48 años de resistencia".

"Lo relativo a (Pedro) Sánchez y España, no es la primera vez, no es la primer traición. Los gobernantes de España nos han traicionado en aquel 1976, el abandono el 26 de febrero de 1976, como resultado de la traición que firmaron el 14 de noviembre de 1975, los acuerdos tripartitos de Madrid que repartían el Sahara Occidental como un trozo de pan entre dos países que no les corresponde. Se repite la traición casi 46 años después, mueven el mismo cuchillo en la misma herida, buscando las razones, el porqué, esa es la incógnita para los propios españoles", explicó.

"Hay quien relaciona el giro con el programa de Pegasus, el programa de escucha, que probablemente hay algún secreto mortal que Marruecos descubrió (...) Los marroquíes lo han aplicado en Francia y España, al propio presidente del Gobierno y a unos cuantos ministros de su gabinete. Esta es probablemente una de las razones", declaró.

Asimismo, refirió que Marruecos siempre ha utilizado "la emigración, drogas, como carta de presión en contra de España cuando en cualquier momento que España intenta adoptar una posición más próxima a la legalidad internacional y que refleja su responsabilidad histórica, moral y legal hacia el pueblo saharaui".

Relaciones con Venezuela

El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática manifestó su agradecimiento a su homólogo venezolano Nicolás Maduro por los gestos de solidaridad en apoyo a la causa saharaui, resaltando la lucha del pueblo de la nación suramericana ante las medidas coercitivas.

"Creo que el pueblo venezolano merece, por nuestra parte, ese reconocimiento, ese valor de haber resistido y que está saliendo poco a poco de la situación que intentaron imponerle para estrangular la Revolución Bolivariana de Venezuela", acotó.

También resaltó que se ha intentado doblegar la voluntad del pueblo venezolano mediante la imposición de sanciones, pero "tampoco lo han logrado".

Con respecto a los acuerdos firmados con Venezuela, consideró que todos son importantes y, entre ellos, afirmó que "para nosotros es un gran logro para el pueblo saharaui poder formar médicos especializados aquí en Venezuela, aquí se van a sentir en su propia casa, no van a sentirse ajenos ni extranjeros, y ese es un valor añadido. Creo que todos los acuerdos merecen nuestra consideración".

"Agradecemos esa generosidad del presidente, del Gobierno, del pueblo venezolano, firmar con la República Saharaui tantos acuerdos en una visita tan exitosa como la que acabamos de culminar", dijo.