Presidente bielorruso descarta repetir las elecciones generales

El presidente de Belarús, Alexander Lukashenko, descartó la repetición de las elecciones generales en su país, ante las demandas de miles de personas que se mantienen movilizados desde que el mandatario fue declarado vencedor en los comicios del pasado 9 de agosto.

"No lograrán jamás que yo haga algo porque me presionan. No se celebrarán”, dijo Lukashenko sobre los reclamos de un nuevo sufragio, algo que, según el propio Lukashenko, responde a intereses extranjeros.

En una reunión con trabajadores de la Planta de Tractocamiones de Minsk (MZKT) efectuada este lunes, el líder bielorruso advirtió que, de ceder a las presiones, "dejarían de existir la (MZKT), la Fábrica de Automóviles de Minsk (MAZ), la Fábrica Automovilística Bielorrusa (BELAZ), en medio año destruiríamos todo".

No obstante, el jefe de Estado expresó su disposición a una reforma constitucional que reduzca sus poderes ejecutivos, pero enfatizando en que no cederá a presiones de ninguna índole. "No se puede entregar esta Constitución a nadie, porque tendríamos problemas", expresó.

Este domingo se registró una multitudinaria manifestación de apoyo al mandatario reelecto, considerada una de las más grandes de la historia moderna de Belarús. Los simpatizantes de Lukashenko marcharon por las calles de la capital, en respuesta a una concentración similar convocada por la oposición.

El presidente Lukashenko ha denunciado la injerencia externa, particularmente, de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ente que ha desplegado agrupaciones de tropas en las fronteras con Polonia y Lituania.

Al respecto, este sábado el líder bielorruso expresó contar con el apoyo de Rusia ante el peligro de agresión que representa la OTAN para su país. Rusia y Belarús mantienen una alianza estratégica de alto interés mutuo, manteniendo tratados de cooperación y asistencia en diversas materias, incluyendo seguridad y defensa.