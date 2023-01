Sigue movilización hacia Lima para protestar contra presidenta de Perú

Más delegaciones desde diferentes regiones de Perú siguen movilizándose hacia Lima (capital) para sumarse a la segunda edición de la denominada Marcha de los Cuatro Suyos y exigir la renuncia de la presidenta designada, Dina Boluarte.

El colaborador de teleSUR en Perú, Jaime Herrera, informó este martes que "esta mañana partieron más de 40 vehículos con personas de Ilave en la región Puno, quienes van a participar de esta marcha".

Además, desde las provincias de San Román y Azángaro también se movilizaron aproximadamente unos 20 vehículos hacia Lima con el fin de "luchar por la igualdad y un verdadero país para todos".

De otras provincias como Chucuito y El Collao partieron en esta jornada más de mil personas hacia la capital peruana para unirse a la marcha, reseñaron medios comunitarios.

En Cusco, ciudadanos de la provincia de Chumbivilcas realizaron una concentración en la plaza Túpac Amaru contra el Gobierno, previo a que una comitiva se trasladara a Lima para demandar la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones.

Anteriormente ya se han movilizado delegaciones desde localidades como Ayacucho, Arequipa, Apurímac, Abancay, entre otras.

El corresponsal de teleSUR en Perú, Ramiro Angulo, indicó que, en Lima, se registró represión policial contra las manifestaciones que allí se realizan contra el Gobierno de Boluarte.

Desde el pasado 7 de diciembre han aumentado las movilizaciones contra el Congreso de Perú y el Gobierno de Boluarte, cuando el ente legislativo destituyó al entonces presidente Pedro Castillo, quien posteriormente fue detenido e investigado por el supuesto delito de rebelión.

En esta jornada, Castillo expresó que estaba de acuerdo con los fundamentos expresados por su abogado defensor al reiterar que "durante el proceso de vacancia en el Congreso no se realizó un antejuicio político y tampoco se me concedió el derecho a la defensa, tal como ordenan las leyes peruanas".

Y debo concluir diciéndole, señor juez, ¿por qué tengo que fugar del país?, ¿por qué tendría que solicitar mi salida del país?, ¿dónde están las pruebas que quiero huir? No he matado, no he robado y no he vulnerado a nadie.

"Pero permítame agregar: En primer lugar, como he dicho, no he tenido antejuicio político. Segundo, no he renunciado a este derecho constitucional del antejuicio político. Y tercero, mi derecho a la defensa y a las pruebas ha sido vulnerado por este Congreso constitucional", aseveró Castillo.

Asimismo, enfatizó que no ha tenido la intención de salir del país pues "he asumido y asumo el mandato más importante y sagrado que me ha dado este pueblo como presidente de la República".