Expresidente de Perú pide enfrentar cargos en libertad

El expresidente de Perú, Pedro Castillo alegó este martes que no poesía “paraísos fiscales", que es inocente de los cargos que se le imputan y solicitó a la Justicia de su país enfrentar el proceso en libertad.

"Ha sido un abuso lo que se ha cometido (...) jamás tuve la intención de fugarme del país. Volveré a ser maestro de Chota, yo no tengo paraísos fiscales, yo no robé, yo no tengo mansiones, no tengo playas", recalcó Castillo durante una audiencia en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

El tribunal evaluaba poner en libertad o no al exmandatario luego de 18 meses en prisión preventiva por supuesta rebelión. "No me han encontrado ninguna prueba (...) ¿dónde están los millones que dicen que he recibido?", inquirió.

#Perú Presidente pedro Castillo culpa a la ex Fiscal de la Nación, como "líder de una organización criminal", planificó su encarcelamiento. Por ello pidió " que dicten su libertad". Asegura que su detención fue ilegal, porque gozaba de inmunidad presidencial@teleSURtv pic.twitter.com/uX7FBMCXLO — JAIME HERRERA (@JaimeHerreraCaj) December 12, 2023