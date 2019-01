Pelé asegura que Kyliam Mbappe puede convertirse en su heredero

El exfutbolista brasileño, Pelé aseguró este martes en una entrevista que el joven francés, Kyliam Mbappe podría convertirse en el "próximo Pelé".

"Ha ganado el Mundial con 19 años, pero yo tenía solamente 17. Me acerqué a él diciéndole que casi me había igualado. Creo que puede convertirse en el nuevo Pelé. Muchos piensan que digo esto para ser simpático, pero no, no es una broma", declaró el exfutbolista a la revista francesa France Football.

El tres veces campeón del mundo, aseguró que el delantero francés tiene un nivel altísimo que podría convertirlo en uno de los mejores del mundo en muy poco tiempo, "Pero, para hacerme todavía más feliz, tienes que ganar otro Mundial" indicó.

Un gran elogio para Mbappé del mismo Pelé ���� pic.twitter.com/i4nAwqQpck — Xpreso Deportivo (@xpdeportivo) 15 de enero de 2019

Con respecto a Neymar, Pelé fue muy crítico con la actuación del 10 brasileño durante el Mundial de Rusia en 2018.

"Se dio a conocer por simular faltas, por complicar la vida a los árbitros. Por eso su imagen fue negativa. Hemos hablado varias veces. También hablo con su padre. Creo que ahora lo ha entendido. Es, sin duda, uno de los mejores jugadores del mundo y espero que pronto sea el mejor", precisó.

En ese sentido, Pelé sostuvo que sus críticas hacia su compatriota brasileño son producto del sentimiento que siente hacia Neymar a quien considera como un hijo, "La gente cree que le doy demasiados tirones de orejas, pero un padre no critica nunca, educa. Cuando digo que es nuestra criatura, es que le consideramos como un hijo del Santos. Lo que yo hago es por su bien, quiero lo mejor para él y para nuestra selección. Voy a hacer todo lo posible por ayudarle y para hacerle mejorar, no hay que preocuparse por eso", concluyó.

