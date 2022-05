El papa anuncia su disposición a viajar a Rusia y reunirse con Putin

El papa Francisco anunció este martes -- de manera pública-- su disposición a viajar a Moscú y reunirse con el presidente Vladimir Putin para coadyuvar a encontrar una solución al conflicto que atraviesa Ucrania desde el inicio de la operación militar especial el pasado 24 de febrero.

En entrevista concedida a un periódico italiano, el pontífice reveló que jornadas después del lanzamiento del operativo ruso en Ucrania se dirigió al embajador de Moscú en Italia, Sergei Razov, a quien solicitó transmitir a las autoridades de Moscú que pusieran fin a las operaciones militares.

Añadió que 20 días después del comienzo de las hostilidades pidió al secretario del Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, que trasmitiera al jefe de Estado ruso un mensaje con su disposición a viajar a Moscú.

Por favor, no nos rindamos a la lógica de la violencia, a la perversa espiral de las armas. ¡Tomemos el camino del diálogo y de la paz! #OremosJuntos — Papa Francisco (@Pontifex_es) May 1, 2022

Francisco agregó que Ella Santa Sede aún no ha recibido respuesta y continúa insistiendo en realizar ese viaje, “aunque me temo que Putin no puede y no quiere celebrar esta reunión ahora mismo”, dijo.

Aseguró que todavía no visitará Kiev, aunque ya conversó por teléfono con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Remarcó que primero ha de ir a Moscú.

Consideró que “los ladridos de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) a la puerta de Rusia” provocaron que la nación euroasiática lanzara su operación militar especial.

El santo padre llamó la atención sobre los intereses internacionales presentes en conflictos armados en Siria, Iraq, Yemen y varias naciones africanas, y alertó sobre el peligro de otra guerra mundial.