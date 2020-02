Palestina afirma que "Acuerdo del Siglo" de EE.UU. no durará

El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, aseveró este martes que el "Acuerdo del Siglo" impulsado por el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) "no durará", tras reiterar su rechazo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU).

"Me gustaría decirle al señor Donald Trump que su plan no puede conllevar la paz y seguridad, dado que cancela la legitimidad internacional, cancela todos los derechos de los palestinos (…) Si usted impone la paz, eso no durará, no puede durar para siempre", enfatizó el mandatario.

Abbas reiteró que el plan presentado por Trump para "establecer la paz" en el conflicto con Israel tiene como objetivo "legalizar lo que es ilegal: Los asentamientos, la confiscación y la anexión de las tierras palestina".

Además, en las declaraciones ante el CSNU, la autoridad palestina pidió a la comunidad internacional que rechace el plan estadounidense que no garantiza una paz duradera, pues se trata de “una imposición desde fuera”.

El mandatario palestino describió que la iniciativa, abalada por el Gobierno de Israel, haría del territorio palestino un “queso suizo” y advirtió que el plan en cuestión fortalece al régimen de ocupación y de apartheid sionista.