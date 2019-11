Organizaciones de EE.UU. repudian golpe de Estado en Bolivia

Entre las 31 organizaciones firmantes están el Comité Ejecutivo del Foro de Sao Paulo en Washington DC (capital), Maryland and Virginia; y Women’s Institute for Freedom of the Press.

Organizaciones políticas y sociales de Estados Unidos (EE.UU.) publicaron un comunicado para repudiar el golpe de Estado en Bolivia contra el presidente legítimo Evo Morales.

Entre las 31 organizaciones firmantes están el Comité Ejecutivo del Foro de Sao Paulo en Washington DC (capital), Maryland and Virginia; Women’s Institute for Freedom of the Press; International Committee for Peace, Justice and Dignity; Party for Socialism and Liberation; Black Alliance for Peace; y World Development Alliance.

Los movimientos también rechazaron la autoproclamación ilegal como presidenta interina de la senadora, Jeanine Áñez, quien fue elegida sin quórum en el Congreso. Además, condenan la brutal represión desatada por la Policía y los militares bolivianos, a quienes Áñez autorizó impunidad judicial.

Los activistas llamaron a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a abrir una investigación contra la policía y los militares bolivianos, y contra aquellos que autorizaron el uso de la fuerza letal, que han provocado 32 muertos y más de 700 heridos, según cifras de la Defensoría del Pueblo.

De igual forma, instaron al Gobierno de EE.UU. y a la Organización de Estados Americanos (OEA) a condenar el golpe de Estado en Bolivia y a apoyar el diálogo entre las diferentes fuerzas políticas para evitar más violencia.

Por otra parte, denunció la discriminación ejercida por el Gobierno de factol a los símbolos nacionales, al quemar la bandera de las naciones indígenas de Bolivia, Whipala.