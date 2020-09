Oficial del Ejército de Colombia asesina a mujer en el Cauca

Una joven de nombre Juliana Giraldo Díaz fue asesinada este jueves por un oficial del Ejército de Colombia, que le disparó en la cabeza, mientras se trasladaba en un vehículo junto a su esposo por una carretera del municipio de Miranda, ubicado en el departamento del Cauca, uno de los más convulsos del país.

El Ejército colombiano confirmó el hecho a través de un comunicado de prensa, reconociendo el lugar donde ocurrió el hecho y la responsabilidad de uno de sus oficiales, perteneciente al Batallón de Alta Montaña número 8 José María Vezga, que realizaba "labores de control militar de área, una mujer resultó muerta a causa de un disparo por parte de un integrante de la Fuerza”, señala el texto.

El documento emitido por el Comando Específico del Cauca del Ejército agregó que al conocerse el crimen, la unidad informó de manera inmediata el suceso a las "autoridades competentes" para que determinen las circunstancias del asesinato.

#ComunicadoDePrensa | El Comando Específico del Cauca, unidad militar orgánica de la @Ejercito_Div3, lamenta informar a la opinión pública que: >> https://t.co/VXyp2KFWIh pic.twitter.com/ZAxr0hr1js — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) September 24, 2020

El Ejército señaló que "la unidad militar permanecerá atenta a los requerimientos judiciales, al tiempo que colocó a disposición el uniformado presuntamente involucrado en el lamentable acontecimiento, con el propósito de apoyar en el desarrollo de la investigación", refiere el comunicado.

Reacciones ante el hecho

En un video difundido en las redes sociales, el esposo de la víctima de 38 años denunció el crimen. "Por favor, ayúdenme a hacer viral este video, el Ejército me acaba de matar a mi mujer, ayúdenme a difundirlo", afirmó.

La grabación lo ilustra al lado del automóvil de color blanco que conducía y en cuyo asiento delantero aparece el cuerpo sin vida de Giraldo, en las cercanías de un punto llamado Guatemala, en el municipio de Miranda.

Nuevo asesinato cometido por las fuerzas del Ministro de defensa. Una mujer desarmada en la carretera de Miranda, Cauca. https://t.co/w4lQ7qQO7D — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 24, 2020

En otro video difundido se escuchan los gritos del hombre al decir: "Me mataron a Juliana, ese 'man' le pegó un tiro en la cabeza", señalando a unos soldados y se pregunta por qué lo hicieron si "no llevamos armas, no llevamos drogas, no llevamos nada".

Por su parte, la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca repudió el asesinado. "El Ejército acaba de asesinar a sangre fría y en estado de indefensión a una joven en Miranda (Cauca). La comunidad Nacional e internacional debe movilizarse ya!", condenó.

El senador Gustavo Petro también se pronunció ante lo ocurrido y publicó en su perfil oficial de la red social Twitter: "Nuevo asesinato cometido por las fuerzas del ministro de Defensa. Una mujer desarmada en la carretera de Miranda, Cauca".

El gobierno de Duque, siguiendo el libreto de Uribe, ha transformado de nuevo la fuerza pública en una fuerza letal contra el pueblo. La denuncia internacional no puede parar para detener un gobierno ansioso de dictadura@CIDH @IntlCrimCourt https://t.co/PMqNhzF4LV — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 24, 2020

Por otro lado, el jefe de Estado, Iván Duque, repudió el suceso; mientras que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, explicó que el personal involucrado "será separado de sus funciones y ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes para las acciones que en derecho correspondan"

El asesinato de Juliana Giraldo Díaz ocurre en un momento de alta tensión en Colombia por los abusos y el exceso de violencia de miembros de la Policía en las protestas, llevadas a cabo por la ciudadanía en repudio al asesinato del estudiante de Derecho Javier Ordóñez.