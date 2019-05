Muere el pintor mexicano Rafael Coronel

Este martes murió el pintor mexicano Rafael Coronel, a los 87 años de edad, uno de los íconos de la pintura latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX.

Coronel es oriundo de Zacatecas (centro-norte), donde tiene un museo en su honor desde 1990. Allí se exponen sus obras, que tienen como hilo conductor las figuras de monjes, frailes y santos.

Sus obras han sido expuestas en los museos más importantes del mundo, entre ellos, The Contemporarie y The Museum of Modern Art en New York y el Castello Sforsesco en Milán.

En vida Coronel recibió importantes premios de arte como la Bienal de Tokio, la Condecoración Zacatecas 450 y el Premio Iberoamericano al Mérito de las Artes.