México asegura que no cederá soberanía ante presiones del T-MEC

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró este jueves que su país no acepta ceder su soberanía por el Tratado entre México, Estados Unidos (EE.UU.) y Canadá, ante los recientes reclamos de ambos países por la reformación de la política energética mexicana para fortalecer la empresa pública de electricidad.

“Aún tratándose del mercado más importante del mundo. Si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. No vamos a entregar nuestra independencia a ningún Gobierno extranjero”, advirtió el mandatario mexicano durante su conferencia de prensa matutina.

El dignatario hizo referencia en su intervención al octavo capítulo del T-MEC, cuya redacción resultó polémica y provocó que se detuvieran las conversaciones durante casi 15 días, porque AMLO se opuso “a lo que ya habían negociado los funcionarios del Gobierno anterior”.

Dar oportunidades a la juventud es fundamental para pacificar al país. Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/hsf3MRPDz3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 28, 2022

En este sentido, el capítulo subraya que México “tiene pleno dominio” sobre sus recursos energéticos, así como que “todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional” son propiedad absoluta e indiscutible del país.

AMLO hizo lectura pública de algunos de los párrafos que contemplan el citado capítulo del acuerdo comercial, y convocó a reflexionar sobre la riqueza de gas y petróleo presentes en el subsuelo mexicano.

El jefe de Estado planteó su intención de enviar una carta a su homólogo estadounidense, Joe Biden, para manifestarle su desacuerdo frente a la petición de consulta que la semana pasada emitió la representante legal de la Casa Blanca para el T-MEC, Katherine Tai.

“¿Cómo vamos nosotros a aceptar eso? Y estoy seguro que ni lo sabe el presidente Biden. Si estoy con ganas de enviarle una carta para decirle: '¿qué está sucediendo? A lo mejor usted no está informado, porque usted siempre me ha dicho, y le creo, que nuestra relación se va a dar con un pie de igualdad”, sentenció López Obrador.

El Pdte de México @lopezobrador_ aseguró que no está a dispuesto a ceder en la defensa de la soberanía en el marco del #TMEC @temasteleSUR pic.twitter.com/l8nFfmhnFg — Eduardo Martinez (@EduardomteleSUR) July 28, 2022

Sin embargo, López Obrador refrendó que no será necesario cancelar el T-MEC, aludiendo al cambio de los tiempos y a la conveniencia de mantener el acuerdo para todas las partes, especialmente para México y EE. UU.

“No va a haber ruptura, eso sí se los adelanto. ¿Y por qué no va a haber ruptura? No solo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene y no sólo es México. No le conviene a EE.UU. Ya no es el tiempo de antes”, aseguró.

La solicitud presentada por la parte estadounidense del acuerdo, cuenta con el apoyo de Canadá, según un comunicado emitido por la portavoz del Ministerio de Comercio Internacional de Canadá, Alice Hansen, que fue difundido por agencias de prensa internacionales.

Ambas naciones acusan a la nación azteca de incumplir las leyes de competencia que fija el T-MEC, ante la reformulación de la Ley de la Industria Eléctrica mexicana, para beneficiar a la empresa pública de electricidad, sobre las compañías extranjeras.

¿Qué es el T-MEC?

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020, y es resultado de una renegociación entre México, EE. UU. y Canadá del antiguo Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte (TLCAN), cuya vigencia se extendió desde 1994 hasta el 31 de junio de 2020.

El proceso de negociaciones para el T-MEC inició en 2017, y se firmó en el mes de diciembre de 2019.

Según manifiesta el texto del acuerdo comercial, su intención es fortalecer la amistad entre los tres países, así como sus economías, las relaciones comerciales, la competitividad de las exportaciones, las pequeñas y medianas empresas y establecer un marco legal claro, transparente y predecible para la planificación de los negocios.