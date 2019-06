AMLO califica de inédita la jornada electoral en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), felicitó este lunes a los ciudadanos por su comportamiento ejemplar en la jornada electoral del pasado domingo y enfatizó que los comicios a las gubernaturas fueron inéditos porque el Gobierno no intervino.

"Yo no me metí a opinar en nada, estamos muy conscientes de que el Gobierno no debe intervenir en elecciones; la cuarta transformación significa establecer una auténtica democracia, que no haya acarreo, compra de votos (...) que no se rellenen urnas ni se falsifiquen actas", manifestó.

El mandatario recordó que deben ser los institutos electorales los que den los resultados y, en caso de existir alguna discrepancia, las personas pueden acudir a los tribunales en esa materia.

Video: México: candidato Miguel Barbosa de Morena gana elección en Puebla https://t.co/FaCCsBpREo #Mexico — teleSUR México (@teleSUR_Mexico) 3 de junio de 2019

"Que no se meta el Ejecutivo, esto es parte de los nuevos tiempos, no fui en el proceso electoral a esos estados y ahora ya voy a ir", indicó.

Por su parte, los resultados emitidos por el Instituto Nacional Electoral de México (INE) dejaron como ganador al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que disputaba gubernaturas contra el Partido Acción Nacional (PAN).

Los ganadores por los estados de Puebla y Baja California fueron Miguel Barbosa Huerta y Jaime Bonilla, respectivamente.