Messi habló sobre la AFA después de nueve meses

En una entrevista con la radio Club 947 de Argentina, Lionel Messi habló sobre varios temas, entre ellos su relación con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los que considera son los mejores futbolistas del planeta.

Sus revelaciones respecto a la selección fueron contundentes. Al delantero del F.C Barcelona no le gustan las mentiras. “Me da bronca porque la gente cree lo que se dice, por eso creo que la gente me tenía que escuchar a mí. No me gusta que se mienta. Pero se hizo costumbre”, dijo. Sobre el Mundial Rusia 2018, en el que Argentina fue eliminada por la campeona del mundo, Francia, durante octavos de final, manifestó que quiso alejarse y dedicarse a su familia, dejar que el tiempo enfríe las cosas porque fue un golpe duro.

Enfatizó que la generación de futbolistas fue maltratada. "Vivimos cosas anormales, que se digan tantas barbaridades, tantas mentiras. Siempre tuvimos quilombos con el periodismo, por eso en un momento nos corrimos".

Reuters

Al ser interrogado por los mejores jugadores del mundo, Messi no incluyó al portugués Cristiano Ronaldo en su lista, pero sí colocó a Sergio Agüero, jugador de Manchester City; al francés Kyliam Mbappé; a su antiguo compañero de equipo, Neymar; así como a Suárez y Hazard.

Sin embargo, el goleador dejó en claro que extraña a Cristiano Ronaldo en la Liga españala tras su partida al club italiano Juventus. Aseguró que “era lindo tener a Cristiano en la Liga por el prestigio que le daba”.

Ambos jugadores han sido galardonados con el Balón de Oro en cinco ocasiones.