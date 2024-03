Manifiestan en España para reivindicar los derechos de las mujeres

Mujeres españolas, feministas, estudiantes y activistas de organizaciones se movilizaron este viernes en España para seguir reivindicando sus derechos en un contexto donde el patriarcado aún persiste.

Con un reclamo de que las mujeres ocupen puestos de dirección y cargos directivos en centros universitarios, también se movilizaron exigiendo iguales salariales por mismo trabajo para hombres y mujeres.

Muchas personas se han sumado, de acuerdo con medios locales, y enarbolaron consignas como “de camino a casa quiero ser libre no valiente”, “no somos histéricas somos históricas” y “marcho porque estoy viva y no sé hasta cuándo”.

“No quiero ser valiente cuando salga a la calle quiero ser libre”, también expresaron, reconociendo además casos donde a las mujeres que han realizado denuncias por violación no se les ha creído.

La revictimización es otro de los elementos señalados en las protestas. Asimismo, una de las consignas en inglés utilizada It's a dress not a yes (Es un vestido no un sí) aborda la situación del consentimiento o no en las relaciones sexuales.

"Las feministas decimos SE ACABÓ: nuestro bienestar precario no puede sostenerse sobre la explotación y la miseria de nuestras vecinas, de otros pueblos y de otras vidas. Se acabaron los privilegios".

La Comisión 8M de Madrid escribió este 8 de marzo un manifiesto en el cual precisan que “las feministas decimos se acabó: nuestro bienestar precario no puede sostenerse sobre la explotación y la miseria de nuestras vecinas, de otros pueblos y de otras vidas. Se acabaron los privilegios”.

Declaran que “vamos a recuperar una sanidad pública, universal, accesible y de calidad, que nos cuide de forma integral en lugar de psiquiatrizarnos; que reconozca las enfermedades profesionales de los cuerpos rotos de las trabajadoras del hogar; una sanidad donde podamos ejercer nuestro derecho a la interrupción del embarazo sin acoso ni cuestionamientos, sin trabas ni prejuicios, con o sin papeles, en nuestro hospital público de referencia”.

Primeros datos de asistencia a las manifestaciones del #8M en distintas ciudades de España:



Madrid: 32.000

Barcelona 40.000 asistentes

Valencia: 20.000 asistentes

Sevilla: 3.000 personas

Al tiempo, insistieron en que eso que llaman reacción antifeminista es un intento más de reprimir la potencia imparable del movimiento feminista. La declaración exige “la regularización ya de las personas migrantes en el Estado español: papeles para todas o todas sin papeles”.

“No olvidamos a las mujeres represaliadas y silenciadas por el franquismo. Siempre presentes todas las mujeres que nos precedieron: sindicalistas, sufragistas, activistas de todos los frentes, seguimos vuestra lucha”, suscribieron.