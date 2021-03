Lula supera a Bolsonaro en medición sobre voto potencial para 2022

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva superaría al actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022, según reveló este domingo una encuesta que mide el potencial voto de diez candidatos posibles.

El sondeo publicado en medios locales mostró que el 50 por ciento de los encuestados consideró que votaría o podría hacerlo por Lula si se presentara de nuevo al poder.

Los que absolutamente no elegirían al fundador del Partido de los Trabajadores (PT) representan un 44 por ciento del total.

Potencial de voto de Lula supera o de Bolsonaro



50% dos entrevistados disseram que votariam com certeza ou poderiam votar no petista; 38% no atual presidente



Veja outros 8 candidatos na pesquisa: https://t.co/ordZHzHCAy — Estadão (@Estadao) March 7, 2021

Por su parte, Bolsonaro tiene 12 puntos porcentuales menos en el voto en potencia (38 por ciento) y 12 más en el rechazo a su mandato (56 por ciento).

Lula no cumple actualmente los criterios legales para ser candidato, por lo que la encuesta no estudia un posible enfrentamiento entre él y el actual presidente.

Para el estudio se citaron los nombres de los políticos y se preguntó si el elector le preferiría con seguridad; si lo votaría, si lo nominaría o no en absoluto o si no tiene respuestas. Esta forma difiere de la clásica presentación de una lista de candidatos y pedirle al entrevistado que seleccione a su favorito.

Bolsonaro vai perder as eleições, e a vitória será de alguém progressista, espero que do PT.https://t.co/8ugTEPMwPl — Lula (@LulaOficial) March 7, 2021

El voto potencial de cada aspirante a la presidencia se define con la suma de las dos primeras opciones: la posible votación y la elección definitiva.

Lula da Silva está imposibilitado de presentarse en el 2022 al tener dos condenas dictadas por un órgano colegiado. La Ley llamada ficha Limpia se lo prohíbe expresamente.

Su equipo de abogados intenta anular las sentencias relativas a propiedades en la ciudad costera de Guarujá y en el municipio Atibaia, en el estado de Sao Paulo.

El exdirigente obrero dijo en entrevistas recientes a medios locales que no está interesado en luchar por su candidatura a la presidencia, pero que, si la izquierda lo desea, puede disputar la próxima elección.

Además, expresó que apoya una posible candidatura del exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, tal y como sucedió en la contienda electoral de 2018 en la que ganó Bolsonaro.

En otra entrevista para medios locales, Lula manifestó que, de presentarse a las urnas, sería una decisión que respondería a circunstancias políticas.

“Dependerá del PT, de las candidaturas dentro del partido, de las alianzas políticas. Seamos francos: ya he sido presidente de la República, no necesito volver a serlo. Para ser candidato, tiene que haber una razón mayor. Si es necesario derrotar al bolsonarismo, no duden que me pondré a disposición”, apuntó.