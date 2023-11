Indepaz denuncia dos asesinatos de líderes sociales en Colombia

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia denunció este miércoles el asesinato de dos líderes sociales, uno en el departamento de Putumayo y otro en el Cauca.

El ente reconoció a las víctimas como Antonio Fondi Otero, asesinado en Miranda, Cauca, mientras que el líder José Luis Alape fue atacado en Puerto Guzmán, Putumayo.

“Antonio Fondi Otero era un reconocido líder quien hacía parte de la Junta de Acción Comunal del sector donde residía, desde ese espacio apoyaba e incentivaba el deporte en Niños, Niñas y Adolescentes”, indicó Indepaz.

En este sentido, Indepaz mostró también que este líder fue asesinado en el barrio Suerte 40 del municipio de Miranda, por hombres armados que lo atacaron en horas de la noche.

Por otra parte, el organismo recalcó que hasta el momento se desconocen las circunstancias del asesinato del líder José Luis Alape, quien fue atacado sobre las 06H00 (hora local) del 14 de noviembre.

“José Luis Alape era un reconocido líder y actual presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Agua Negra en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo”, acotó Indepaz.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo emitió diversas alertas tempranas (AT 001/21, AT 019/23, AT 022/22, AT 019/23, AT 031/23). En este sentido, refieren que el escenario de riesgo al que se enfrentan personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social de manera individual o colectiva desde diversos ámbitos o sectores en el país.

Asimismo, Indepaz manifestó que “la imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”.

Entre los grupos que actúan en el municipio de Puerto Guzmán en Putumayo se encuentran el Frente Carolina Ramírez del Bloque Sur Oriental del EMC, Comandos Bolivarianos de la frontera- Segunda Marquetalia, bandas de carácter local y la Sexta División el Ejército colombiano.

Por otra parte, en Miranda, Cauca los grupos que hacen presencia en la zona son el Frente Dagoberto Ramos Bloque Occidental del EMC, el ELN, bandas de carácter local y la Tercera División el Ejército colombiano.