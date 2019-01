Futbolista argentino envía audio antes de desaparecer avioneta

El futbolista argentino Emiliano Sala envió un mensaje de voz a un grupo de amigos desde el avión que debía llevarlo desde Nantes a Cardiff, y que desapareció este lunes por la noche sobre el Canal de la Mancha, situado entre Francia- Reino Unido.

"¿Cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas, y cosas, y más cosas... y no termina más. Estoy acá arriba del avión, que parece que se está por caer a pedazos", revela la grabación.

"Me estoy yendo para Cardiff, que mañana sí ya arrancamos a la tarde a entrenar con el nuevo equipo, a ver qué pasa", agregó el deportista.

Posteriormente, comentó que "si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben… Papá, qué miedo tengo".

Entretanto, el padre del futbolista argentino ha expresado a los medios locales que las horas pasan y no hay respuesta sobre su paradero: "Yo lo único que quisiera es que lo encuentren. Lo último que dijeron es que se le terminó la comunicación cuando pasaron el río, que ahí se le terminó la comunicación".

La avioneta donde viaja el futbolista argentino despareció el lunes por la noche y desde entonces las autoridades desplegaron un operativo de rastreo por mar y tierra, sin embargo, hasta el momento las investigaciones no han dado resultado del paradero de los tripulantes que iban a bordo de la aeronave.

>> Desaparece avión donde viajaba futbolista Emiliano Sala