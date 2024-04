Exvicepresidente Jorge Glas comienza huelga de hambre en cárcel de Ecuador

El exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, comenzó una huelga de hambre en la cárcel, informó su abogada, Sonia Vera García, quien pudo contactar a su cliente mediante videollamada, tras cinco días preso.

Durante el contacto, Glas agradeció el apoyo del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político”, declaró.

Asimismo, describió los atropellos y la violencia que sufrió durante su secuestro el viernes en la embajada mexicana y su traslado a un centro penitenciario.

Finalmente establecimos contacto con Jorge, quien está en huelga de hambre. Expresó su agradecimiento hacia el gobierno mexicano: "El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político". pic.twitter.com/T1Gm9wIOOI — Sonia Gabriela Vera García (@sonicorver) April 10, 2024

“Cuatro Policías me leyeron los derechos (...) me sientan, yo estaba todo apaleado, me ponen nuevamente a leerme los derechos y yo me desvanezco. Me dicen ‘párese, párese’ y yo trataba de pararme, pero no podía por la paliza que me habían dado”, dijo el exvicemandatario en el video publicado en X por su abogada.

Glas agregó que “hay dos videos: el verdadero, cuando me bajaron del carro todo torturado, como en la época de la dictadura, y este segundo video”.

Esta constituye la primera aparición de Glas desde que el lunes por la tarde se descompensó en la cárcel de La Roca y debió ser trasladado hasta un centro de salud cercano.

De acuerdo al Servicio Penitenciario, el ecuatoriano “sufrió una posible descompensación por su negativa a consumir los alimentos provistos durante las últimas 24 horas”.

Posteriormente, no presentó complicaciones por lo que, tras permanecer en observación, fue trasladado a la cárcel donde está recluido.

Glas fue detenido durante la noche del 5 de abril dentro de la embajada de México en Ecuador. Este se había refugiado en ese lugar desde el 12 de diciembre de 2023. Horas antes de su detención, México anunció que le había concedido asilo político.

Tras el allanamiento a la sede diplomática, México rompió relaciones con Ecuador y esto causó el repudio de la comunidad internacional.