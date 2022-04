Encuestas dan cerrada ventaja a Macron en elecciones francesas

A dos días de la primera vuelta de las presidenciales francesas, dos de los principales candidatos, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon y la conservadora moderada Valérie Pécresse, rechazaron pronunciarse a favor de un cordón sanitario contra la ultraderechista Marine Le Pen, quien recorta distancia en los sondeos detrás del presidente Emmanuel Macron, favorito para la renovación en el cargo en las elecciones de este mes.

Macron en una entrevista publicada este viernes, el último día de la campaña para la primera vuelta de las presidenciales que se celebra el domingo, dijo que Le Pen "mintió a la gente" y descalificó como "racista" y "mentiroso" el programa de la líder ultraderechista.

Ante unos sondeos que auguran una repetición del duelo en segunda vuelta del de hace cinco años entre Le Pen y el aspirante a la reelección Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon y Valérie Pécresse, dos de los candidatos que obtendrán más votos sin clasificarse se negaron a pedir el apoyo para el segundo.

France, OpinionWay-Kéa Partners poll:



Macron (EC-RE): 26%

Le Pen (RN-ID): 22%

Mélenchon (LFI-LEFT): 17%

Zemmour (REC-NI): 9%

Pécresse (LR-EPP): 9%

…



+/- vs. 4-7 April 2022



Fieldwork: 5-8 April 2022

Sample size: 2,041



➤https://t.co/Q3N85NE2nu pic.twitter.com/yMZTdvz4dO — Europe Elects (@EuropeElects) April 8, 2022

Pécresse, a quien las encuestas otorgan el 9 por ciento de los votos, lo que la situaría en quinta posición el próximo domingo, aseguró que dirá por quién va a votar, pero que no pedirá a sus seguidores que lo hagan por ninguno de los dos finalistas: "Me gustaría que los franceses me colocaran en la segunda vuelta (...) Pero si no es así, diré claramente a quién votaré (...) pero no daré consignas a los franceses, porque son libres de votar a quien quieran", dijo.

Le Pen, a quien las encuestas sitúan segunda con el 24 por ciento de los votos, cuatro puntos menos que Macron, consideró ese cambio con respecto a 2017, cuando el entonces candidato de su partido, François Fillon, apeló a votar contra Le Pen en segunda vuelta, como una "una sabia decisión" y atribuyó esa "nueva doctrina" a la "profunda división" dentro del partido de Pécresse.

Mélenchon, a quien los sondeos sitúan tercero, con seis puntos menos que Le Pen, también indicó que alberga esperanzas de superar a la ultraderechista este domingo, pero tampoco pedirá el voto en su contra si no lo logra.

Macron encabeza las encuestas en la segunda vuelta, pero su ventaja con respecto a Le Pen se ha reducido en algunos sondeos. En ese contexto, ha cargado contra Le Pen y señaló que la candidata de la Agrupación Nacional defiende "un programa racista que pretende polarizar la sociedad y de gran brutalidad", y al mismo tiempo utiliza "una estrategia muy clara de disimulación de lo que hay de brutal en ese programa".

Los diferentes sondeos han señalado desde hace más de una semana una rebaja de las expectativas para Macron y un aumento de las de Le Pen: OpinionWay-Kéa Partners en un sondeo publicado este jueves en Les Echos daba al presidente un 26 por ciento de las intenciones de voto, cuando hace dos semanas estaba en el 30 por ciento (en la última semana ha perdido dos puntos), mientras que a la líder ultraderechista le atribuía un 22 por ciento, dos puntos más que hace una semana.

Según Ifop, en una eventual segunda vuelta entre estos dos candidatos, el presidente saliente conseguiría el 52 por ciento de los votos, mientras Le Pen se quedaría con un 48 por ciento. Hace cinco años, en el duelo que mantuvieron ambos, Macron ganó con un 66,10 por ciento de los sufragios, frente al 33,90 por ciento de Le Pen.