Incremento de precio de combustibles genera malestar en Ecuador

El fin del gobierno de Lenín Moreno está signado por una subida general en el precio de los combustibles con el traslado de ese incremento hacia sectores como del de los trasnsportistas, los cuales amenazan con paralización de sus labores si no se rectifica la decisión gubernamental.

Los precios de venta al público de gasolinas y diésel prémium y diésel 2 se incrementaron para el período que va entre el 12 de mayo y el 11 de junio. Así lo confirmó Petroecuador en una comunicación oficial de la empresa petrolera a todos los miembros de la red de distribuidores de Petroecuador, y cita como base del incremento los decretos de Lenín Moreno, 1183 y 1222.

El sistema de bandas está vigente desde mayo de 2020. Este mecanismo permite el incremento del precio de las gasolinas extra y ecopaís en un 5 por ciento y del diésel en un 3 por ciento de manera mensual. Los valores se ajustan a los precios del mercado internacional y el valor de petróleo.

Se reporta la segunda jornada del paro de transportistas en #Quito #Ecuador���� por falta de acuerdos para el establecimiento de la tarifa de transporte entre el gremio y el municipio, ante el incremento del precio del combustible #Diésel��https://t.co/z7HXULUkm9 — teleSUR TV (@teleSURtv) May 12, 2021

Como reacciones a ese sistema, durante lunes y martes un gremio de transportistas de la capital ecuatoriana habían paralizado parte del sistema de transportación público, lo cual llevó a negociaciones con el alcalde local, Jorge Yunda, las cuales lograron resolver algunas de esas demandas.

Sin embargo, la mañana del miércoles los choferes y propietarios de 150 volquetas se concentraron en el sector de Guajaló para protestar contra esa medida. Con pancartas y carteles se quejaron de que no cuentan con recursos económicos para mantener a sus vehículos: "No tenemos para tanquear [reabastecer] a diario. No hay trabajo por la pandemia y no podemos seguir así", expresó Javier Martínez de la Federación Nacional de Transporte de Ecuador (Fenatrape).

#Ecuador���� Transportistas exigen que costo de combustible se congele, inclusión en el plan de vacunación y alza de pasajes@denisseteleSUR en @teleSURtv pic.twitter.com/mQvbX0q8GI — En Clave Mediática (@EnMediatica) May 11, 2021

Jorge Angos, del propio gremio, manifestó que varios compañeros tienen deudas que varían entre 40.000 y 50.000 dólares y abundó en ese sentido: "las casas comerciales y bancos nunca respetaron lo que dice la Ley Humanitaria. Cada mes la situación es insostenible, todo nos afecta".

En un comunicado difundido ayer, la Fenatrape informó que resolvió acogerse al derecho a la resistencia consagrado en la Constitución, "debido a que no contamos con los recursos para poder hacer operar nuestras unidades por los incrementos del diésel que se han venido dando".

Central Unitaria de Trabajadores respaldando las exigencias del gremio de los transportistas.#RuedadePresa #transporteecuador pic.twitter.com/lhMHMgORy9 — CUT ECUADOR (@EcuadorCut) May 10, 2021

Durante la manifestación de esta mañana, los dirigentes del transporte solicitaron al Gobierno, el cual se encuentra en plena transición entre la administración de Moreno y la entrante de Guillero Laso, el congelamiento del precio del diésel en el entoprno de 1,037 dólares, así como se incluya en el plan de vacunación a los transportistas, por tratarse de un sector que trabaja en primera línea.

Los transportistas reclaman, de igual forma que el presidente Lenín Moreno ejecute y ponga en vigencia la nueva Ley de Tránsito aprobada por la Asamblea Nacional y el refinanciamiento y reestructuración de las deudas del transporte pesado del Ecuador.