Candidatos presidenciales de Ecuador finalizan debate previo a balotaje

Los aspirantes a la Presidencia de Ecuador, Luisa González (Revolución Ciudadana) y Daniel Noboa (Alianza Acción Democrática Nacional), sostuvieron este domingo el debate previo al balotaje, previsto para el próximo 15 de octubre.

Los candidatos presentaron aspectos de sus programas de gobierno y otros argumentos en torno a cuatro ejes temáticos: economía, seguridad, social y política. También ejercieron derecho a réplica y contrarréplica. En el segmento final, enviaron un mensaje a los ciudadanos.

Respecto a la sostenibilidad fiscal, la dolarización y otros asuntos económicos, Noboa expresó que el país ha de ser competitivo y para ello invertirá en mejorar la generación eléctrica, refinar crudo en el territorio nacional, se deducirán impuestos a las empresas que generen empleos -en particular para jóvenes- y se atraerá inversores extranjeros, entre otras. Agregó que atraería 1.500 millones de dólares de la reserva, aunque no dijo cómo ni en qué plazo de tiempo.

Sobre este tema, González precisó que hay un déficit presupuestario de 5.000 millones de dólares. Subrayó que la solución de este problema no tendrá lugar de la noche a la mañana y que no es técnica, sino que conlleva un enfoque social-integral e invertir en educación, sanidad, seguridad, empleo y medioambiente.

Adelantó que invertirá 2.500 millones de dólares en créditos productivos, para reactivar la economía desde lo local, aumentar la producción petrolera, reducir en 30 por ciento exenciones tributarias que no son eficientes, etc.

Acerca de las amenazas que genera el fenómeno atmosférico El Niño para la población y el sector productivo, el candidato de Alianza ADN refirió que se ha de fomentar servicios de educación y salud, además de proteger a poblaciones mejorando sistemas de drenaje, represas y dragado de ríos, entre otras.

Por su parte, González explicó que trabajará en salvar vidas, fomentar crecimiento económico, mejorar la infraestructura y realizar trabajo en conjunto con los Gobiernos autónomos. Para concretar lo anterior, explicó que se atenderán los servicios de salud, los planes habitacionales, se restablecerán líneas de crédito con bajos intereses, se redefinirán deudas contraídas por los ciudadanos con menos recursos y se declarará emergencia en la vialidad (vías, puertos pesqueros y puentes).

Seguridad ciudadana

En este ámbito, González señaló la importancia de que el Estado fiscalice el uso de sus recursos, haga frente a la corrupción, transparente el sistema de justicia y se equipe mejor a la Policía Nacional. Subrayó que lo primero es echar fuera al Gobierno de Guillermo Lasso, al que calificó de corrupto y que sumió al país en la actual situación.

Agregó que retomará el control de espacios públicos como puertos, aeropuertos, vías y cárceles. Invitó a enfrentar la delincuencia común enfrentando la pobreza, generando empleo y oportunidades para los jóvenes. Adelantó que en estas acciones empleará a las FF.AA. y creará una comisión para identificar a los responsables del asesinato del excandidato Fernando Villavicencio.

Noboa señaló que militarizará fronteras y aplicará otras acciones para brindar seguridad. Ponderó la importancia de incrementar la vigilancia ciudadana. Admitió que hay ministros y funcionarios públicos en estrecho vínculo con las mafias y que han de ser llevados ante la Justicia.

Noticia en desarrollo