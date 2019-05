Diego Godín deja atrás el Atlético Madrid por el Inter de Milán

El defensa central de origen uruguayo y capitán del Atlético Madrid de la Primera División de España, Diego Godín, se despidió de este equipo de fútbol en el que se desempeño durante nueve temporadas consecutivas.

"Ha sido mi club, mi casa... han sido años maravillosos en los que he disfrutado muchísimo y he crecido como jugador, pero sobre todo como persona", afirmó Godín.

El futbolista de 33 años definió entre lágrimas este adiós como la culminación de una de las etapas más lindas de su vida, a la vez que anunció que se colgará la camiseta del equipo de fútbol italiano, Inter de Milán.

"Los cambios siempre te hacen crecer y madurar. Ver la vida con otra perspectivas. Me encantaría jugar hasta los 40 años aquí, pero eso es imposible", manifestó el defensa uruguayo.

Godín asumió con nostalgia que se siente satisfecho de su trabajo con el equipo del que aún es parte pese a esta decisión de la que afirma no arrepentirse.

"Dolor por despedirme. Me voy con la cabeza alta de haberme entregado cada día. Por supuesto que tuve ofertas, pero me quedé. No me arrepiento de ninguna decisión que tomé. Soy un hincha más de este club", dijo.

Ahora le toca el turno al Inter de Milán recibir al centro defensa de Uruguay para una temporada en sus filas. Este equipo tiene su sede deportiva en la ciudad de Milán, capital de la región de Lombardía, Italia.