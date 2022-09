Destituyen en Perú a presidenta del Congreso, Lady Camones

El Congreso de Perú aprobó este lunes la moción de censura mediante la cual destituyó a Lady Camones como su presidenta, luego de filtrarse una conversación suya con el líder del partido Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, en la cual lo beneficiaría con la aprobación de un proyecto de ley.

Con 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones, el Congreso peruano avaló la moción de censura contra Camones, y declaró la vacancia; por lo cual deberá convocarse a una nueva votación para hallar su reemplazo.

Respecto a la conversación, en la misma Acuña candidato de APP al Gobierno Regional de La Libertad, departamento peruano en donde se ubica Trujillo, solicitaba a Camones acelerar el trámite de aprobación de dicho proyecto de Ley. "El acuerdo es que la bancada de APP va a liderar la creación del distrito de Alto Trujillo", expresó Acuña a propósito del tema.

Con 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones, el #PlenoDelCongreso aprobó la Moción 3833, que propone censurar a la presidenta del Congreso, Lady Camones. pic.twitter.com/R1cJo1B90U — Congreso del Perú ���� (@congresoperu) September 6, 2022

Presentado por diversos congresistas, entre ellos Guillermo Bermejo (PD), Katy Ugarte (BM), Ruth Luque (CD-JPP), y Kely Portalatino (PL), la moción de censura se acusó a Camones de usurpación de funciones, patrocinio ilegal, y tráfico de influencias.

"En su condición de presidenta de la Mesa Directiva, es la que lleva el desarrollo de la agenda de las sesiones plenarias y decide qué proyectos de ley pasarán al debate y aprobación, todo ello de conformidad con el contenido de los audios propalados donde se escuchan las órdenes y exigencias de una persona ajena al Legislativo", argumentaron los congresistas que presentaron la moción.

Mientras, el legislador de APP César Salhuana solicitó rechazar la moción, argumentando que “el líder propone que se priorice unos proyectos, no se movió ningún documento, no hubo ninguna gestión a propósito del pedido, por consiguiente, no se configura el hecho ilícito, no hay sometimiento de la presidenta del Congreso a la voluntad de un candidato. Pido que se rechace la moción".