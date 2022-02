Denuncian postura de expdte. mexicano por incendio en guardería

El presidente de la Suprema Corte de Justicia mexicana, Arturo Zaldívar, denunció este miércoles la postura ejercida por el expresidente Felipe Calderón ante la impunidad del fallecimiento de 49 niños por un incendio en una guardería.

LEA TAMBIÉN: Identifican en México a seis víctimas asesinadas por un feminicida

En la presentación de su libro “10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial”, Arturo Zaldívar comentó las presiones ejercidas por el exmandatario para que dicho hecho quedara sin resolver ya que implicaba a la familia de su esposa Margarita Zavala.

“Puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese Gobierno. Felipe Calderón hoy viene a hablar de Estado de derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral (...) es una hipocresía”, precisó el magistrado.

#10AñosDeDerechos



"El asunto que más me ha conmovido, el que siempre he considerado más cercano y que fue mi bautizo como ministro es el de la #GuarderíaABC: Ministro Presidente @ArturoZaldivarL pic.twitter.com/sZeIzMVKo7 — CJF (@CJF_Mx) February 23, 2022

Una de las principales acusadas era Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala, quien representaba la sociedad anónima que manejaba la guardería y que fuera absuelta de manera anticipada.

La Corte de Justicia había remitido el caso a Arturo Zaldívar a dos meses de ser ministro, y su dictamen inculpó a funcionarios responsables de la guardería, pero que dichas imputaciones fueron rechazadas por mayoría de votos.

El único lado correcto de la historia es el de los derechos de todas las personas sobre todo de los que menos tienen, de todos aquellos que no tienen voz y las y los jueces constitucionales les damos voz con nuestras sentencias: Ministro Presidente @ArturoZaldivarL pic.twitter.com/82TEgUZkBe — Suprema Corte (@SCJN) February 23, 2022

Siete años después como resultado de las presiones y protestas sociales se condenaron a 22 implicados en el incendio y decesos de los infantes. Medios locales reconocieron que ninguno de ellos se catalogaban de primer nivel.

El juicio, tuvo lugar en 2016, cuando ya el presidente Calderón había cumplido su mandato. La La Guardería ABC, radicada en el estado de Sonora, se incendió el 5 de junio de 2009, dejando un saldo de 49 niños muertos y más de 100 heridos, los cuales tenían entre cinco meses y cinco años de edad.

Felipe Calderón “no quería que se hiciera más grande el escándalo, ni mayor alharaca con este tema. Me contaron cómo los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) habían alterado los expedientes médicos para no pagar lo que tenían que pagar por sus lesiones y por la situación en que habían quedado. Yo les dije que no quería hablar con sus abogados, que quería verlos a los ojos y escucharlos, me comprometí a que defendería los derechos de sus niñas y niños”, refirió el abogado.