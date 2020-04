Trabajadores en EE.UU. convocan a huelgas durante el 1 de mayo

Estados Unidos vivirá una jornada de huelgas durante el Día Internacional de los Trabajadores por la situación de la fuerza laboral en medio del nuevo coronavirus.

De acuerdo con medios locales, personal de corporaciones como Walmart, Amazon, Instacart, Whole Foods, Target y FedEx abandonarán el trabajo. Entre sus motivos se encuentran el hecho de que los dueños de esas compañías acumulan ganancias récord a expensas de la salud y seguridad de los trabajadores durante la pandemia del nuevo coronavirus.

El pretexto para la ausencia de la fuerza laboral será enfermedad o abandono del trabajo durante el almuerzo, según un comunicado de prensa que los organizadores publicaron este miércoles. En algunos lugares, los miembros del sindicato se unirán a los trabajadores fuera de sus almacenes y escaparates para apoyar las manifestaciones.

"Estamos actuando en conjunto (...) para mostrar solidaridad con otros trabajadores esenciales en nuestra lucha por mejores protecciones y beneficios en la pandemia", dijo Daniel Steinbrook, un empleado de Whole Foods y organizador de la huelga.

Asimismo, la congresista de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez manifestó su apoyo a la huelga de pagos de alquiler que protagonizarán arrendatarios de todo Estados Unidos a propósito de la situación económica de los trabajadores a raíz de la Covid-19.

Las acciones tiene su fundamento en el hecho de que millones de trabajadores que han quedado desempleados recientemente deben pagar el alquiler este 1 de mayo. Por ello, algunos propietarios planean suspender los pagos de hipotecas.

Rep. @AOC: "People aren't striking because they don't feel like paying rent. They're striking people they CAN'T pay rent." pic.twitter.com/BIPu93ZUlo — The Hill (@thehill) April 28, 2020

Ocasio-Cortez, por su parte, pide a las autoridades estatales y federales la cancelación de pagos de vivienda en todo el país durante la pandemia.

“La gente no puede pagar. No puedes obligar a alguien a hacer algo que no puede hacer. No hay dinero en el banco. Las personas necesitan alimentar a sus hijos. No podemos desalojarlos. Debemos asegurarnos de aprobar una política que permita a las personas permanecer en sus hogares” manifestó la congresista.

Además, ha trascendido que el Gobierno estadounidense no ha cumplido el plan que suponía asistencia a pequeñas empresas. The New York Times reveló que más de 200 empresas que cotizan en la bolsa recibieron más de 750 millones de dólares en préstamos para pequeñas empresas antes de que se agotara el financiamiento inicial.

También The Intercept informa que muchos de los que más se han beneficiado con esta ayuda son los principales donantes de la campaña de Donald Trump, entre ellos los propietarios del Hotel Ritz-Carlton en Saint Thomas, en las Islas Vírgenes.