Enrique Guevara: Messi está en deuda con Argentina

En el programa Golazo de América de este viernes se hizo un recuento del encuentro Venezuela vs. Argentina, Rafael Cuellar citó a Galeano diciendo que "el arquero tiene el puesto maldito", en referencia a la actuación de Fariñez en el partido de la derrota de la vinotinto ante la albiceleste. En general, las estadísticas mostraron que la vinotinto tuvo más posesión del balón, pero los gauchos hicieron más remates al arco; esto al final se tradujo en los dos tantos anotados por el conjunto albiceleste.

El primer invitado, Enrique Guevara, periodista deportivo venezolano, opinó que quizás Argentina no merecía ganar, pero Venezuela no merecía perder. La vinotinto tuvo errores, sin embargo, está en crecimiento. Por otro lado, acotó que Argentina es una selección que, a pesar de las grandes figuras, no se podía resguardar.

Guevara, sobre la descalificación de Venezuela, señaló que el fútbol continúa, la vinotinto viene creciendo y hay que ver hasta dónde va a llegar. Además, aseguró que a la selección de Dudamel le falta seguir en el proceso para alcanzar a los grandes equipos que ya han ganado la Copa América. Sin embargo, resaltó que los periodistas argentinos hablaban de Venezuela como una selección para respetar. El periodista deportivo finalizó diciendo que "en el fútbol y en la vida, las victorias se celebran y las derrotas se analizan".

El segundo invitado de la noche, Mario Vanemerak, exjugador de fútbol argentino, indicó que la Copa América ha tenido partidos buenos y partidos malos, pero ha sido positivo hasta el momento. Sobre Argentina, dijo que la selección queda en deuda, pues apenas pudo ganarle a Qatar, que futbolísticamente no es un gran equipo. Además opinó que Messi no aparece con todo su potencial y que no hace la diferencia en los partidos.

En adición sobre Argentina, Vanemerak señaló que, a medida que avanzan los partidos, el equipo consolida su idea de juego, pero Messi está en deuda con Argentina porque con su desempeño parece un jugador del montón. En su análisis, Argentina está en un nivel muy bajo y, pese a que Venezuela ha crecido, no es una potencia de fútbol. Por lo tanto, una derrota ante esta selección hubiera sido desastrosa.

Jorge Amado Nunes, exjugador paraguayo se refirió al proceso de Paraguay en la Copa América. Indicó que tuvo un grupo difícil, pero terminó clasificando. Sobre el compromiso contra Brasil, dijo que fue un partido muy digno y muy bueno, a pesar de quedarse con un jugador menos, pues enfrentar a Brasil no era cosa fácil y está satisfecho con el partido.

Sobre la selección de Perú, Amado opina que tiene jugadores importantes, que ha recuperado su esencia y es una selección que juega bien al fútbol porque tiene un equipo respetado y está haciendo una buena Copa América.

Respecto a las selecciones acotó que no se ha visto a Argentina ni a Brasil con un buen nivel de fútbol. En cuanto al VAR, para él, detiene el partido, se pierde mucho tiempo y el ritmo del partido; y que la responsabilidad recae en el árbitro de todas formas. Entonces, cuestiona la utilidad de este sistema.

Cuando se le preguntó sobre la selección de Paraguay, el exjugador paraguayo dijo que al analizar a esta selección, se ve un proceso nuevo, con un entrenador nuevo y un equipo con pocas sesiones de trabajo. Resaltó que la gente tiene que entender que hay un conocimiento precario en la relación entre el técnico y los jugadores. Es importante la interacción diaria para familiarizarse con las habilidades de los jugadores, señalando que un buen juego no se logra de un día para el otro.