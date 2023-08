Continúa vigilia del Tercer Malón de Paz en Argentina

Por cuarto día consecutivo continúa la vigilia del Tercer Malón de la Paz en Buenos Aires, capital de Argentina, en la que las organizaciones indígenas confirmaron que seguirán frente a Tribunales, donde también radica la Corte Suprema de Justicia hasta que sean atendidas sus demandas.

De igual manera, realizaron una conferencia de prensa en dicho espacio bajo el lema “Abajo la reforma, arriba los derechos”, alegando que exigen a la Corte Suprema que se expida respecto de la inconstitucionalidad de la reforma “exprés”, ejecutada por el actual gobernador jujeño Gerardo Morales, quien también tiene aspiraciones vicepresidenciales.

El bloque movilizativo se ha pronunciado además para que el Congreso elabore y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, y solicita al Congreso de la Nación la intervención a la provincia de Jujuy.

Ana Palacios, de la comunidad de Abra Pampa, habla megáfono en mano. "Por favor publiquen lo que estamos viviendo que no es un cuento, es la realidad"

Por su parte, de la localidad de Abra Pampa, Ana Palacios manifestó que “no entendemos tanta indiferencia. El propósito por el que estamos acá es para que se baje la reforma que nos perjudica en muchas cosas y quita nuestros derechos. Pero nos discriminan, es algo muy doloroso.

Entre tanto, puntualizó además que “no sé cómo se sienten después de que les damos los votos, el apoyo y hoy nos ven como animales; no nos tienen piedad porque ellos no lo sufren, viven sentados, tranquilos, detrás de un escritorio. Nosotros no trabajamos cuatro, seis, ocho horas, trabajamos de sol a sol, somos seres humanos como ellos, que se creen que porque tienen poder, están tranquilos y no nos escuchan”.

Sobre la movilización, la plataforma Lavaca subrayó que “todo el tema está atravesado por la violencia institucional desatada por el gobernador y candidato a vicepresidente Gerardo Morales, y por el avance del modelo extractivo sobre todo de litio, que busca maquillaje legal para desconocer y desplazar a las comunidades originarias de las tierras que les corresponden”.

Asimismo, los movilizados piden que los organismos de derechos humanos, los legisladores, las entidades internacionales intervengan porque además de ser reprimidos en Jujuy, “estamos siendo discriminados acá, donde no podemos poner ni un toldo, ni una carpa”.