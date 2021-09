Ratifican condena a soldados colombianos por abusar de indígena

La Fiscalía General de la Nación de Colombia informó este martes que el Tribunal Superior de Pereira ratificó las condenas de prisión bajo cargos de "acceso carnal abusivo agravado" a siete soldados del Ejército por la violación de una niña indígena Emberá de 12 años el 21 de junio de 2020.

De acuerdo a la Fiscalía, los soldados imputados Juan Camilo Morales Provea, Yair Stiven Gonzáles, Juan David Guaidia, José Luis Holguín, Óscar Eduardo Gil y Deyson Andrés Isaza, cumplirán una pena de 16 años; en tanto, Luis Fernando Mangareth, cómplice de los hechos, se someterá a ocho años de privación de libertad.

“En el fallo de segunda instancia se indica que no hubo violación del debido proceso y que al haber un allanamiento de cargos, debidamente avalado por la judicatura, no existe una controversia en el delito imputado, como alegaba la defensa de los hoy condenados", detalla la Fiscalía.

#HayJusticia | Tribunal Superior de Pereira confirmó la condena contra siete soldados regulares del Ejército Nacional por su responsabilidad en el acceso carnal a una niña indígena de 12 años. Los hechos por los que fueron sentenciados ocurrieron el 21 de junio de 2020. pic.twitter.com/xcpVH9tw7d — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 28, 2021

Añade el ente judicial que en aras de esclarecer el delito se realizaron "más de 160 acciones investigativas que permitieron establecer la participación de estos militares en la agresión sexual” contra la menor en las inmediaciones del colegio Pío XII enclavado en corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico, departamento colombiano de Risaralda.

Tras consumarse el crimen, los soldados, pertenecientes al Batallón de Alta Montaña en Génova (Quindío), y quienes servían de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo, con sede en Pereira, confesaron su culpabilidad.

#ViolenciaPolicial ��| En el congreso de la República fueron radicados siete proyectos de ley que buscan reformar a la Policía Nacional y al Ejército. La mayoría de esas iniciativas son propuestas por las bancadas alternativas, pero se espera que el Gobierno incluya tres más. pic.twitter.com/YHspL8HpjZ — Colombia Informa (@Col_Informa) September 11, 2021

La sobreviviente declaró entonces que ella acudió al llamado de un soldado, el cual comenzó a tocarla y fue quien inició la violación múltiple. "Llegaron otros, eran nueve, solo le vi la cara a tres porque estaba oscuro, uno me tapó la boca para que no gritara, me dijeron que era un secreto, que no dijera nada", contó en su alegato.

Mientras, el médico forense, Campo Elías Ochoa, quien le practicara los exámenes a la menor, había confirmado que esta fue víctima de una violación múltiple.

En las semanas posteriores a este suceso, y tras confirmar otra serie de episodios similares, el Ejército colombiano dio cuenta de haberle dado de baja a 118 militares desde 2016 por su implicación en agresiones sexuales.