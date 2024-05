Petro defiende proceso constituyente y más poder al pueblo colombiano

Durante una concentración multitudinaria en Bogotá en ocasión de la fiesta del proletariado mundial, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió este miércoles un proceso constituyente y que el pueblo tenga la capacidad de decidir y construir el país del futuro.

Ante decenas de miles congregados en la plaza Bolívar, el jefe de Estado explicó que el poder constituyente entraña la capacidad del pueblo de decidir a favor de las reformas o en contra, decidir por la paz o por la guerra, que el pueblo tenga el poder. El proyecto del Gobierno del Cambio es la democracia y esa la hace el pueblo, acotó.

Recalcó que al pueblo le conviene que se instrumente la reforma agraria, que cese la violencia, que se reformen las pensiones, los títulos mineros y el estatus de las escuelas y universidades, que se construyan los hospitales que se necesitan.

"Lo que queremos es transformar en realidad este país, cosas podemos hacer ya, nos quieren cercar y no podemos permitir eso; hay que levantar la bandera del poder constituyente, aquí venimos a llenar estas plazas para clavar la bandera de la Justicia Social,…

Amplió que el pueblo ha de decidir por una economia del pueblo trabajador que permita el desarrollo de Colombia con inversiones que lo reactiven y que ese dinero fluya a la economía popular.

Petro propuso un acuerdo nacional que ponga fin a la discordia y que abra la puerta de la justicia, el orgullo para sentirnos dignos de vivir en una Colombia potencia mundial de la vida, porque la vida es la razón de ser del pueblo colombiano, dijo.

"Todos somos seres humanos en Colombia y portadores de derechos (…) el derecho fundamental es a la vida, la pensión y a la salud, que no puede ser un negocio. No quieren que la medicina llegue al lugar pobre, hicieron del derecho a pensionarse un negocio de banqueros", acusó.

"Si intentan un golpe contra la voluntad popular, tal como hicieron el 19 de abril de 1970, el pueblo en las calles recuperará la democracia y la voluntad popular": Presidente @petrogustavo. #LeMarchoAlCambio

Consideró que en este momento en el país hay quienes quieren tumbar la democracia, mientras otros queremos profundizar en el desarrollo y la participación, en abrir oportunidades para la gente.

Puntualizó que el poder constituyente no es para que me reelijan, como dijo el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). No soy Uribe, no soy adicto al poder, recalcó.

Manifestó que ser revolucionarios en este momento es comprometerse a fondo, transformar al país, no perder la sintonía con el pueblo y sus necesidades, expresadas durante el estallido popular.

Delineó que otra tarea es abortar el golpe de Estado que cocina la derecha bajo el pretexto de financiamientos supuestamente no permitidos por ley que recibió Colombia Humana para que Petro llegara a la Presidencia. Recordó que a la oligarquía nunca le interesó investigar cómo el narcotráfico financió campañas de mandatarios neoliberales.

Si van a intentar un golpe, enfrentarán al pueblo en las calles. Quiero ser claro: esté yo o no, si intentan un golpe contra la voluntad popular, el pueblo en las calles recuperará la democracia y restituirá la voluntad popular.

"Es un momento de acuerdo nacional a lo que yo he invitado, pero no con el engaño en el que creían que el acuerdo nacional era lo mismo que ellos hacían, este Gobierno no hará lo mismo, un acuerdo nacional de tú a tú, donde lo que se construya sea el futuro, no el pasado, la…

No somos ingenuos ni cobardes. Somos dignos. Sabemos cuál ha sido la historia de Colombia. No queremos una paz de gente arrodillada. Queremos un país donde los trabajadores, el sujeto popular, hable de tú a tú con quienes siempre han gobernado y han tenido los privilegios, aseveró el mandatario colombiano.

Dejó claro que no invitó a una confrontación entre colombianos, sino a un acuerdo nacional para un proyecto democrático. Explicó que se trata de un acuerdo nacional para transformar al país y construir su futuro, construir democracia y no autoritarismo, una paz con oportunidades para todos los jóvenes que hoy incurren con la violencia.

Entre otros temas, recordó cómo la oligarquía convirtió en negocio el sistema previsional y jamás se interesó en proveer de jubilaciones a miles de trabajadores que nunca gozaron de ese derecho.

Expresó que las marchas masivas ocurridas en todo el país durante esta jornada son la respuesta desde la vida a la etapa de muerte que vivió Colombia bajo Gobiernos anteriores. Sin mencionar a Uribe, condenó el asesinato de más de 6.000 campesinos e indígenas (falsos positivos) a quienes las FF.AA. y el Estado presentaron como exguerrilleros.

En sintonía con la posición de su Gobierno ante el genocidio de las fuerzas de ocupación israelíes en Gaza, anunció que rompen relaciones con Israel a partir de este 2 de mayo.

Rechazó la corrupción y dijo que todo funcionario que acepte coimas habrá de salir de su Gobierno. También pidió que se hagan a un lado a aquellos servidores públicos que no comprendan los cambios.