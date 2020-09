Trabajadores inician huelga en puerto chileno de Antofagasta

Trabajadores de tres sindicatos de Antofagasta Terminal Internacional (ATI), empresa que maneja el principal puerto de Chile, iniciaron este miércoles una huelga luego de no llegar a acuerdo en negociaciones internas con la patronal.

Las demandas de los trabajadores no se limitan al fracaso del convenio colectivo de trabajo, sino de la realización por parte de la administración de prácticas que atentan contra la organización sindical.

El vocero de la Unión Portuaria de Antofagasta, Pablo Vera, explicó las causas de la decisión: "la instancia de la huelga pasa por haber desgastado ya los tiempos de negociación, más la mesa de mediación obligatoria con la empresa, en la cual se dilata el tema del petitorio nuestro, se trabaja en una mesa mal llevada de parte del empleador y se decide por falta de interés de llegar a lo ofrecido, a ir a la huelga votada por las bases".

De acuerdo al dirigente sindical, el empleador no tomó en cuenta los puntos a exigir por parte de los trabajadores, con una propuesta que no satisface las necesidades debido a que "la negociación colectiva es la única instancia que tienen los trabajadores y nosotros como representantes de ellos, para llegar a una mejora en rentabilidad y beneficios sociales".

Por su parte, el presidente de uno de los sindicatos, Alejandro Lilis, señaló: "somos trabajadores de ATI, realizamos [...] el 90 por ciento del trabajo que se realiza en la terminal, nuestros puestos de trabajo son los que no se pueden reemplazar. Hoy tenemos tres sindicatos en huelga que son aproximadamente 150 trabajadores los que estamos en esa condición, hoy no hay operaciones porque claramente no estamos trabajando".

No obstante, Lilis agregó "esperamos retomar las operaciones si es que hay una respuesta favorable de la empresa". El dirigente refirió que no solo es remuneración y beneficios sociales, sino también el trato, "que las reglas estén claras, para no tener tantos problemas con administración, que lo que buscan sea estipulado por escrito".

El abogado Pablo Rojas, quien representa a los trabajadores, señaló que se espera que la empresa haga una reflexión, ya que "están perdiendo lamentablemente las familias de los trabajadores y también la empresa, esperando una mejora en las condiciones remuneracionales, pero también en otras falencias que se viven en la vida portuaria".