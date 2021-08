TSE de Brasil respalda sistema de voto electrónico

Presidentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) desde 1988 hasta en la actualidad de Brasil emitieron una declaración este lunes en defensa del voto electrónico, a propósito de que el presidente Jair Bolsonaro pidiera la vuelta del voto impreso por supuesto fraude en las elecciones de 2014 que no ha demostrado.

“Elecciones libres, seguras y limpias son la esencia de la democracia. En Brasil, el Congreso Nacional, a través de su propia legislación, y el TSE, como organizador de las elecciones, lograron eliminar un pasado de fraude electoral que marcó la historia de Brasil, en el Imperio y en la República”, acota la misiva de los presidentes del TSE.

De igual manera subrayaron que desde la implementación en 1996 del sistema de votación electrónica no se ha constatado fraude electoral. "Este tipo de sistema para ejercer el derecho al voto ha sido perfeccionado para mayor seguridad", indicaron en el documento los altos funcionarios.

El presidente, el vicepresidente y todos los presidentes del Superior Tribunal Electoral desde la redemocratización de Brasil, publicaron una carta en defensa de la urna electrónica. Es una respuesta a Jair Boldonaro, que sin pruebas, denuncia fraude electoral. pic.twitter.com/0zJhv0zMcI — André Vieira (@AndreteleSUR) August 2, 2021

El pasado domingo pequeños grupos del presidente brasileño pidieron en las calles la vuelta del voto impreso. La semana pasada el mandatario cuestionó un supuesto fraude en las elecciones de 2014 sin la presentación de pruebas.

Bolsonaro agredió al presidente del TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, presionándolo de apoyar su descabellada propuesta de voto manual, "debería ser el primero en estar del lado de la transparencia de las elecciones, está exactamente del otro lado. La evidencia, señor ministro Barroso, está basada en evidencia (...) dice que es auditable y seguro es un mentiroso”, atacó el presidente ultraderechista Bolsonaro.

La oposición alerta que ante el evidente declínio en las encuestas sobre las elecciones del 2022, Bolsonaro apuesta al fraude o el no reconocimiento del proceso electoral. El guión de Trump en EEUU. — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) August 2, 2021

Organizaciones políticas y sociales han denunciado que el cuestionamiento sobre el voto electrónico por Jair Bolsonaro es una estrategia política para intentar deslegitimar la posibilidad real de la reelección del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, su principal contrincante en las elecciones de 2022.

Un nuevo sondeo publicado el 30 de julio arrojó que el expresidente Lula da Silva, lidera la intención de voto de cara a los comicios de 2022 en Brasil con el 43,3 por ciento de los votos frente al 38,2 por ciento del actual mandatario.

- Parabéns ao povo brasileiro.

- Eleições democráticas somente com contagem pública dos votos. pic.twitter.com/BIJMQTebG5 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 1, 2021

En un artículo publicado por el medio brasileño Brasil de Fato, se constata que la urna electrónica utilizada en Brasil es la más moderna en términos de cifrado y firma digital, y que además de no estar conectada a internet ni a ningún otro tipo de red (que no sea la red eléctrica), no cuenta con ningún mecanismo que permita su conexión a redes informáticas y no está equipada para conexión cableada o inalámbrica, por lo que no puede ser hackeada.