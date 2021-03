Lula: muertes por Covid-19 son "el mayor genocidio de la historia de Brasil"

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó este viernes las más de 300.000 muertes causadas por la Covid-19 en Brasil como "el mayor genocidio" en la historia del país.

Lula expresó que el actual mandatario, Jair Bolsonaro, tendría que "pedir perdón" por todas esas muertes y abundó al respecto: "El martes, 3.158 personas murieron por Covid-19 en Brasil. Este es el mayor genocidio de nuestra historia. Nuestra atención no debe centrarse en las elecciones del año que viene, sino en la lucha contra el virus y la vacunación de la población. Tenemos que salvar a Brasil del coronavirus".

Brasil es el país con mayor número de muertes por Covid-19 solo detrás de Estados Unidos. Además, más de 12 millones de brasileños se han infectado con el virus causante de la Covid-19, entre ellos el propio Bolsonaro, muy escéptico ante los peligros generados por este virus.

En adición, el jueves, además, el gigante sudamericano registró por primera vez 100.000 nuevos contagios en un día.

300.000 Corona-Tote in einem Jahr: Brasiliens Ex-Präsident Lula macht dafür auch seinen Nachfolger Jair Bolsonaro verantwortlich. Er appelliert an Angela Merkel – und hat einen radikalen Vorschlag. (S+)https://t.co/sIEHvJNZwJ — DER SPIEGEL (@derspiegel) March 26, 2021

"Un presidente no puede saberlo todo, pero él (Bolsonaro) debería tener la humildad de consultar a las personas que saben más que él", opinó Lula, de 75 años, quien puede ser candidato en las elecciones presidenciales del año que viene, tras recuperar sus derechos políticos después de que las condenas por corrupción en su contra fueran anuladas por un vicio de forma. Lula siempre se declaró inocente de esas acusaciones.

De acuerdo al exmandatario, Bolsonaro debería "reunirse con científicos, médicos, gobernadores y ministros de Salud para poner en marcha un plan para derrotar a la Covid".

#Atualização - O @minsaude divulga diariamente as informações sobre a #Covid19 no Brasil. Os dados desta quinta-feira (25/03) estão atualizados. Acesse o site https://t.co/fMT69tP26i e confira a situação nacional e de todos os estados. pic.twitter.com/Hge2Lhp41N — Ministério da Saúde (@minsaude) March 25, 2021

Bolsonaro, aunque use mascarilla, "no se toma en serio a la Covid-19", insistió Lula y dijo al respecto: "No cree en las vacunas, gastó una fortuna en un medicamento llamado hidroxicloroquina, aunque está demostrado que no servía", abundó, mientras que cargó contra Bolsonaro: "Durante un año nos contó mentiras. Durante un año provocó a todos los que no estaban de acuerdo con él", agregó.

Y añadió al respecto: "Si tuviera un poco de grandeza debería pedir perdón a las familias de los 300.000 muertos por coronavirus y a los millones de infectados".