Exigen a Bolsonaro pruebas sobre supuestos fraudes electorales

Diversos partidos y movimientos políticos de Brasil entregaron este domingo una solicitud al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que exija explicaciones al presidente, Jair Bolsonaro, por sus declaraciones sobre un supuesto fraude en las elecciones de 2022.

El pasado jueves el mandatario, durante una aparición televisiva, exigió cambios en el sistema electoral y criticó el voto electrónico. Para ello presentó como presuntas pruebas como vídeos caseros y viejas teorías sobre las elecciones de años pasados que ya han sido desmentidas por las autoridades, incluso bajo su mandato.

Por ello, al menos 11 partidos han presentado una solicitud para que el TSE pida explicaciones formales al presidente y evitar que perfile esta estrategia como uno de los ejes fundamentales de su campaña del 2022.

Um presidente que só mente, mata e ameaça. Cadê as provas, Bolsonaro?



El líder ultraderechista, que vive uno de sus peores momentos de popularidad desde que asumió el poder, sigue empeñado en que el Congreso apruebe una enmienda constitucional para implementar las papeletas como complemento al sistema de urnas electrónicas que rige desde 1996.

Durante su comparecencia en la televisión nacional sus palabras fueron "a los que me acusan de no presentar pruebas, les devuelvo la acusación. Presenten pruebas de que no es defraudable".

Una de las razones de la iniciativa de entregar la solicitud al TSE, llevada a cabo por algunos partidos como el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), fueron las propias palabras del jefe de estado actual. "No hay forma de probar que las elecciones no fueron amañadas, no tenemos pruebas, lo dejo muy claro, pero hay indicios".

Las diferentes formaciones políticas acusan a Bolsonaro de criticar a partidos de la oposición, diputados y senadores, quienes se habrían mostrado contrarios a los intereses del presidente, así como de haber cometido "numerosos delitos contra el presidente del Tribunal Superior Electoral".

La solicitud también señala que el presidente "busca desacreditar los pilares democráticos" del país y dañar la fiabilidad de unas elecciones que "garantizan la alternancia democrática en estricto reflejo de la voluntad popular".