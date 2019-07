Inicia caravana en norte de Brasil para exigir libertad de Lula

La "Caravana de la Resistencia: tierra, jubilación digna y Lula Libre", que comenzó este miércoles en el noroeste brasileño, reclama la libertad del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y condena el desmantelamiento de la red de seguridad social instrumentada por el gobierno del mandatario, Jair Bolsonaro.

La marcha inició en Juazeiro da Bahia, ciudad del estado brasileño de Bahia, y después de realizar actos en diez ciudades y cruzar más de mil kilómetros, finalizará el próximo viernes 2 de agosto en Caetés, ciudad donde nació el exmandatario Lula da Silva, en Pernambuco.

Inspirados por la solicitud hecha por el ex presidente antes de ser llevado a Curitiba como prisionero político, los parlamentarios del Partido de los Trabajadores y los movimientos sociales decidieron celebrar esta semana la " Caravana de la Resistencia".

La "Caravana de la Resistencia: tierra, jubilación digna y Lula Libre" comienza este miércoles 31 de julio en el nordeste brasileño, reclama la libertad de @LulaOficial y condena el desmonte de la seguridad social por el gobierno de Jair Bolsonaro. @ConexiontlSUR pic.twitter.com/ggQhUN4VOG — DanayteleSUR (@danaytelesur) July 31, 2019

"Si ellos no me dejan caminar, caminaré con las piernas de ustedes. Si ellos no me dejan hablar, hablaré por la boca de ustedes. Si mi corazón para de latir, latirá por el corazón de ustedes", dijo el ex presidente en varios eventos públicos antes del 7 de abril de 2018.

"Recorreremos los caminos que el ex presidente Lula hizo no sólo en 2017, durante la Caravana del Nordeste, sino en varios otros momentos de su trayectoria política", explicó el diputado Paulo Pimenta, líder de la Cámara PT en la Cámara.

"Como la Caravana de Ciudadanía en los años 80, las diversas campañas electorales y, posteriormente, actos de inauguración de obras que entregó a la gente mientras era presidente ”, sostuvo.

Para el diputado João Daniel esta es una oportunidad importante para que los parlamentarios dialoguen con la población sobre lo que está sucediendo en el país y en cada lugar por el que pasará la caravana.

"El presidente Lula ha pedido y estamos deambulando por el interior de Brasil para escuchar a la gente y denunciar los males que el gobierno de Bolsonaro está promoviendo", argumenta voceros del Núcleo Agrario del PT

Puso como ejemplo la destrucción del bienestar público, el desmantelamiento de las políticas de reforma agraria , la liberación indiscriminada de pesticidas , la rendición de la Amazonía a Estados Unidos , la criminalización de los movimientos sociales y las amenazas a los periodistas que trabajan en su comercio.