Suspenden proceso judicial contra Evo Morales y García Linera

La justicia boliviana anuló y archivó este lunes el caso por supuesto fraude electoral, abierto en contra del expresidente Evo Morales, el exvimandatario Álvaro García Linera y exministros de Estado.

La denuncia inicial fue presentada por Carlos Mesa, entonces candidato de Comunidad Ciudadana, respecto a los vínculos políticos del presunto fraude en las elecciones de 2019 en las cuales se sindicó a Evo Morales, Álvaro García Linera, Héctor Arce, Carlos Romero y Juan Ramón Quintana.

La decisión se encuentra consignada en la Resolución 408/2020, en la que se ordena la anulación y archivo de la investigación contra Morales, García Linera, y los otros involucrados en el caso.

Fue golpe no fraude esperemos que la @OEA_oficial y @Almagro_OEA2015 en pro de la democracia de los pueblos y en aras de verdad acepten la solicitud de @SRE_mx sobre la comparación de los estudios de investigadores del #MIT y el informe de la #OEA #FueGolpeNoFraude — Movimiento al Socialismo - MAS (@MASespueblo) March 4, 2020

El proceso fue abierto a denuncia del expresidente Carlos Mesa, entonces candidato de Comunidad Ciudadana (CC) y uno de los principales involucrados en la preparación y ejecución del golpe de Estado contra Evo Morales en las elecciones del año pasado.

Este caso se denominó caso fraude II, puesto que el caso fraude I se investiga contra exvocales del Tribunal Electoral, bajo el argumento de que "los autores materiales de este fraude fueron los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero respondieron clara y evidentemente a un autor intelectual: al gobierno de Evo Morales", dijo el derrotado candidato entonces.

El argumento de la resolución judicial consiste en que al no haberse concluido el otro caso fraude electoral, constatándose las irregularidades, no se puede dar paso a otro proceso; debido a que el TSE no logró resolver a lo interno si hubo o no fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019, anuladas ese mismo año en medio del golpe de Estado.

Según un reporte de la red ATB, la decisión se encuentra en la Resolución 408/2020, emitida por la juez, Claudia Castro, el pasado 23 de noviembre.

Con unidad ganamos elecciones 2020 pese a que el plan de la derecha y de EE.UU. fue "El MAS nunca MAS", y esa resurrección de nuestro movimiento, que el pueblo logró en octubre, culminará en comicios de marzo con otro triunfo en alcaldías y gobernaciones pic.twitter.com/Ydy3PCRv8Z — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 6, 2020

La denuncia de fraude electoral derivó de un informe preliminar de los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, a poco de las justas, denunciaron presuntas irregularidades en un número de mesas electorales; lo cual abrió el camino para instalar la retórica del fraude generalizado y, con ello, protestas que auparon un golpe de Estado.

En noviembre de 2019 se rompió el orden constitucional en #Bolivia y se impuso el modelo neoliberal. El pasado 18 de octubre el pueblo puso fin al golpismo en las urnas. Volvimos al #ALBA-TCP y ahora reafirmamos nuestro compromiso con la soberanía y dignidad de nuestros pueblos. pic.twitter.com/JFZpsdw1QB — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) December 14, 2020

Calos Mesa consideró que la sentencia es una "afrenta a la democracia y al pueblo boliviano", y vuelve a citar los "informes técnicos de organismos internacionales", para argumentar la existencia de un presunto fraude, desmentido por los resultados electorales de la reciente elección ganada por mayoría por el candidato deL Movimiento Al Socalismo (MAS), Luis Arce.