Presidente de Bolivia instruye vacunación en frontera con Brasil

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció este sábado, durante un acto de entrega de una unidad educativa en el municipio de Entre Ríos, departamento de Tarija, que instruyó al ministro de Salud, Jeyson Auza, ejecutar la vacunación contra la Covid-19 en todas las poblaciones fronterizas del país, ante el empeoramiento del panorama sanitario de Brasil.

“Luego de ver cómo en Brasil había recrudecido la enfermedad y (como) tenemos una amplia frontera con Brasil, hemos instruido a nuestro Ministro de Salud que vaya a todos los puntos fronterizos a vacunar a la población boliviana y eso estamos haciendo hermanos”, afirmó el presidente boliviano.

De igual forma, subrayó que se hace necesario coordinar con las autoridades municipales y departamentales para que el proceso de vacunación sea exitoso, de lo contrario “no van a llegar las vacunas y no vamos a poder resolver el tema”, remarcó.

Inauguramos una moderna unidad educativa en Chiquiacá #Tarija. La inversión del Gobierno Nacional fue de Bs 5 millones. Enfrentamos el desafío de recuperar la educación para nuestra niñez y juventud. #AñoPorLaRecuperaciónDeLaEducación pic.twitter.com/g3fQab0BLd — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) March 27, 2021

“Estos dos temas, salud y educación, nos muestran la necesidad que tenemos de coordinar con nuestras autoridades municipales y departamentales, si no hay coordinación no van a llegar las vacunas, si no hay coordinación no vamos a poder resolver el tema educativo de la infraestructura”, agregó.

Las autoridades bolivianas han manifestado su preocupación por la expansión en Brasil de la cepa de Manaos del coronavirus, ante la extensa frontera que comparten ambas naciones. Sin embargo aun no se ha confirmado en Bolivia la presencia de la mencionada variante de la Covid-19.

La viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo confirmó a un medio de prensa que no se ha detectado la presencia de la nueva cepa brasileña de Covid-19 en el territorio boliviano y se espera que en un par de semanas se pueda tener información oficial.

“En relación a (esa) cepa, no se tiene el dato todavía de acuerdo a los reportes que debemos obtener; esta información estamos a la espera (que) en el transcurso de una semana y media a dos nos emitan (…) y con ese reporte estaremos mencionando los resultados obtenidos (de los estudios)”, concluyó Arce.