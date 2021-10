La ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, anunció este jueves que el Gobierno decidió retirar el proyecto de ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ante el uso del mismo por la oposición para desestabilizar e incitar a la violencia.

“Hemos decidido retirar este proyecto ley. Eso es lo que queríamos informar al pueblo boliviano, para no dar lugar en lo absoluto a que nos confronten entre bolivianas y bolivianos, para no dar lugar a la desestabilización, para no dar lugar a la violencia, para no dar lugar a la confrontación”, remarcó.

Nela Prada añadió que los miembros del Ejecutivo provienen de sectores populares y “siempre vamos a estar en sintonía con ese latir del corazón del pueblo boliviano, con sus preocupaciones, con sus temores y nunca iremos en contra de sus intereses”.

Min. Presidencia, María Nela Prada, anunció el retiro del proyecto de ley “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”: @teleSURtv pic.twitter.com/LWjGlL2S94 — Freddy Morales (@FreddyteleSUR) October 14, 2021

“Lamentablemente frente a esa ausencia de información, se ha instalado en sectores de la población un temor absolutamente infundado, sembrado y promovido por grupos políticos con intereses que buscan la impunidad”, manifestó.

El pasado 2 de julio, el presidente Luis Arce elevó al Legislativo el Proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales.

Dicha iniciativa legal fue aprobada el 17 de septiembre en la Cámara de Diputados y pasó al Senado para su tratamiento, instancia en la cual se suspendió el análisis ante el surgimiento de una serie de cuestionamientos y medidas de presión.