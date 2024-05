Aumentan a 84 los muertos por inundaciones en sur de Brasil

Agora pela manhã fiz uma reunião com ministros @Haddad_Fernando, @costa_rui, @simonetebetbr, @padilhando e @jorgemessiasagu para discutir as ações de recuperação para o Rio Grande do Sul, assim como o que precisa ser feito para a reconstrução do estado quando for possível, com… pic.twitter.com/gno7LjUsuN