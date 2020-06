BienalSur de Argentina convoca a tercer evento virtual del arte

La Bienal de Arte Contemporáneo del Sur (BienalSur), con sede en la capital argentina de Buenos Aires, convocó este jueves a un tercer encuentro virtual de carácter internacional en el ámbito de las artes plásticas.

La BienalSur invita a una vez más debatir sobre los futuros posibles del arte, con base en relatos sobre el presente, considerando el impacto de la pandemia del coronavirus.

Luego de celebrarse con éxito los encuentros del 9 y 23 del pasado mes de mayo, la nueva cita de la BienalSur, vía streaming, se realizará el próximo sábado 6 de junio a las 12H00 (hora local) de Argentina, y contará con la presencia de personalidades residentes en España, Francia, Estados Unidos (EE.UU.), Brasil, Reino Unido, Perú, y del país anfitrión de la Bienal.

3er Encuentro BIENALSUR vía streaming, con interpretación en Lengua de señas argentina y traducción simultánea al inglés

La tercera sesión en línea de la BienalSur cuenta con el antropólogo argentino Alejandro Grimson, la directora del International Center for the Arts of the Americas, Mari Carmen Ramírez, el director de redacción del diario francés The Arte Newspaper, Philippe Régnier, el redactor jefe de las secciones Babelia y Cultura de El País, Iker Seisdedos, de España, y la directora editorial de la Revista Ñ de Argentina, Matilde Sánchez.

Mientras que la conducción del referido evento de la vitrina del arte mundial estará a cargo de la directora artística de la BienalSur, Diana Wechsler, y de su director general Anibal Jozami.

Dicha reunión, organizada por la Universidad Nacional Tres de Febrero, representa la culminación de una primera etapa de tipo virtual, con miras hacia la edición de la BienalSur del próximo año.