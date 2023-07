Candidato peronista es atacado durante acto en Argentina

Juan Pablo Luque, candidato de Unión por la Patria a gobernador de Chubut, alertó que la situación provincial "no es apta para la violencia ni el oportunismo nefasto ".

En Argentina, el peronista Juan Pablo Luque, candidato de Unión por la Patria a gobernador de Chubut (provincia de la Patagonia) e intendente de Comodoro Rivadavia, fue atacado la víspera cuando recorría el barrio Planta de Gas, de la ciudad de Trelew.

El hecho ocurrió en una actividad proselitista liderada por el político, como parte de la campaña para las elecciones que se celebrarán en esa provincia el próximo 30 de julio.

En declaraciones a medios locales, Luque aseveró que "por suerte" no resultó herido. "Fuimos a hacer una recorrida al barrio y nos sucedió algo que no imaginé nunca por el nivel de violencia de gente que no sabíamos si venía a matar a alguien; pues porque, incluso, se escucharon detonaciones de armas de fuego", explicó.

Por medio de la red social Twitter, el candidato justicialista alertó además que la situación provincial "no es apta para la violencia ni el oportunismo nefasto de algunos que solo quieren crear miedo y confusión en la población. En mi caso, no me van a amedrentar. Siempre del lado de la democracia, de la gente y en contra de la violencia”.

Para el líder del frente electoral "Arriba Chubut", "no hay duda que los atacantes responden" al intendente de Trelew, Adrián Maderna, que se vincula políticamente con el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres.

Lo sucedido en la ciudad de Trelew es de suma gravedad. El intento de atentar contra la vida de nuestro Intendente @luquejuanpablo y de los vecinos que lo acompañaban habla de una gravedad institucional sin precedentes en nuestra provincia. pic.twitter.com/oUdvobG88t — Othar Macharashvili�� (@otharmach) July 21, 2023

Por su parte, Torres solo se solidarizó a través de sus redes sociales con la periodista Silvina Cabrera, quien resultó agredida en el incidente, y culpó a Luque de los sucedido.

Un usuario de Twitter compartió un video que revela qué ocurrió. “Lo sucedido en la ciudad de Trelew es de suma gravedad. El intento de atentar contra la vida de nuestro Intendente Luque y de los vecinos que lo acompañaban habla de una gravedad institucional sin precedentes en nuestra provincia”.