Pdte. Fernández acusa a Macri de endeudar a Argentina

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, acusó este domingo al exmandatario Mauricio Macri (2015-2019) de causar un desastre que afectará a varias generaciones de argentinos tras contraer una multimillonaria deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En una entrevista concedida al espacio Desiguales de la televisión pública, el jefe de Estado argentino indicó que su Gobierno se vio obligado a enfrentar y resolver un problema que no generó, con graves consecuencias para este país.

Sobre el acuerdo con el ente financiero para refinanciar la deuda de 45.000.000.000 de dólares, el titular del Ejecutivo precisó que las negociaciones duraron dos años y terminaron cuando Argentina apenas caía en default.

��️"Nos sacamos una soga del cuello con el problema del FMI. Teníamos que pagar USD 19 mil millones este año, sin capacidad de poder hacerlo. Es un paso hacia delante". El presidente @alferdez en la entrevista con @lulitru y @carusopablo en #Desiguales por @TV_Publica. pic.twitter.com/XfnGhVbgso — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) March 27, 2022

Según Fernández, no había otra opción y que se mantuvieron firme y pusieron condiciones. “El convenio no nos prohíbe invertir en educación, no limita la realización de obras públicas, no hay pérdidas en materia de derecho laboral ni salud”, subrayó.

De acuerdo con el presidente, esta pelea fue muy dura. “Van a seguir diciendo que hay que hacer cambios, pero Argentina no necesita reformas, sino crecer. Hoy nos enfrentamos a esta situación por la irresponsabilidad de quienes nos endeudaron”, agregó.

Fernández comentó que su país tiene por delante un camino difícil de transitar, mas aseguró que actualmente las condiciones son distintas. “Si no llegábamos a un acuerdo, este año tendríamos que pagar 19 mil millones de dólares y el próximo, 20 mil millones, algo que no era posible”, dijo.

��️ "Bajamos la desocupación al 7%, generando 1.800.000 puestos de trabajo genuinos. Hay que seguir apostando a la producción y al desarrollo social". El presidente @alferdez en la entrevista con @lulitru y @carusopablo en #Desiguales por @TV_Publica. #AlbertoEnDesiguales pic.twitter.com/F64AKTCQs8 — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) March 27, 2022

En su opinión, se postergó un default inminente. “A veces debemos tomar decisiones que no dejan conformes a todos”, puntualizó. Además, mencionó que lo fundamental era pensar en el desarrollo de esta nación y defendió la unidad como condición indispensable para hacer frente a la derecha y al neoliberalismo.

“Quiero que lleguemos a 2023 con una Argentina de pie, capaz de proyectar un futuro”, manifestó. Sin embargo, alegó que no dejará a ninguna persona sin asistencia. “En dos años creamos más de un millón 800 mil puestos de trabajo y hoy la tasa de desempleo se ubica en siete por ciento, la más baja desde 2014. Apostamos por la producción, el desarrollo social y un crecimiento acompañado de la distribución de las riquezas”, afirmó.

Denunció los intentos mediáticos de mostrar un presunto quiebre del Frente de Todos, partido oficialista, y resaltó que la formación política continuará trabajando por el bien de Argentina.