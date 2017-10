Putin duda sobre postulación a comicios presidenciales de 2018

El presidente ruso Vladimir Putin aseguró este miércoles que aún no ha decidido si se presentará a la reelección en los comicios presidenciales de marzo de 2018, para optar a un último mandato.

"No sólo aún no he decidido contra quién voy a presentarme, sino que ni siquiera he decidido si voy a postular mi candidatura", afirmó Putin durante la Semana de la Energía Rusa.

Putin recordó que, según la legislación electoral, la campaña electoral arrancará a finales de noviembre o principios de diciembre. Foto: @PutinRF_Eng

"Creo que para entonces (noviembre o diciembre) los principales pretendientes lo anunciarán públicamente y desvelarán sus programas electorales", indicó el mandatario.

Según la prensa local, el mandatario, que cumplirá el sábado 65 años, podría anunciar su decisión durante el Festival Mundial de la Juventud que se celebrará en Sochi a mediados de este mes.

Por el momento, solo dos políticos han manifestado su intención de participar en las presidenciales, el ultranacionalista Vladímir Zhirinovski y el liberal Grigori Yavlinski, ya que el líder de la oposición extraparlamentaria, Alexéi Navalni, está inhabilitado por tener antecedentes penales.

En caso de victoria en las elecciones, que han sido aplazadas hasta el 18 de marzo para hacerlas coincidir con el cuarto aniversario de la unión de Crimea a Rusia, Putin gobernaría hasta 2024 ya que, desde la reforma constitucional, el mandato presidencial se prolongó de cuatro a seis años.