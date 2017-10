Finaliza plazo de renovación para soñadores en EE.UU.

El plazo de renovación para los jóvenes inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, beneficiados con el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) culmina este jueves, tras la negativa del Gobierno de Donald Trump a prolongar la fecha límite.

Tal como lo advirtió el presidente estadounidense Donald Trump en septiembre, luego de decir “Amamos a los soñadores (los beneficiados por el programa)”, los jóvenes instalados en Estados Unidos, indocumentados desde que eran niños, podrán renovar sus papeles hasta este jueves por última vez.

El programa, aprobado por el presidente de ese momento Barack Obama en 2012, será eliminado gradualmente por la nueva administración estadounidense, lo que provocará que al menos 154.000 jóvenes solo puedan renovarlo una sola vez por dos años, si presentan sus papeles este jueves.

Los inmigrantes catalogan esta medida como “cruel, absurda e insensata”, debido que dejará a decenas de miles bajo las autoridades migratorias, lo que puede provocar que sean deportadas.

Trump ordenó al Congreso estadounidense ocuparse del tema DACA, aunque no explicó qué sucederá, ya que solo dejó las determinaciones en manos de los senadores y representantes.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración recibió unas 106.000 renovaciones, aunque miles de soñadores no lo han podido renovar a tiempo porque no pueden pagar los 495 dólares que cuesta la renovación o no han podido recaudar los papeles necesarios.